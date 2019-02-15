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La Plata
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Farmacias de turno

Del viernes 15 al jueves 21 de febrero

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15

Gonnet: 485, 133 y 134
City Bell: Cantilo y 15A
Villa Elisa: Centenario y 54

16

Gonnet: 28, 489 y 491
City Bell: 462, 16 y 17
Villa Elisa: 6 E/ 49 y 50

17

Gonnet: Belgrano y 504
City Bell: Cantilo y 20
Villa Elisa: 7 y 51

18

Gonnet: Cent., 503 y 504
City Bell: 15 e/ Belgr. y 21A
Villa Elisa: 42 E/ 5 y 6

19

Gonnet: 489, 15 bis y 16
City Bell: 28 y 476
Villa Elisa: Arana y 4

20

Gonnet: 14 y 502
City Bell: Belgrano e/ 11 y 12
Villa Elisa: 422 bis, e/ 3 Y 4

21

Gonnet: Belgrano y 504
City Bell: 13C e/ 461D y 461E
Villa Elisa: Arana e/ 10 y 11

 

Enviando un mensaje de texto desde su celular con la palabra farma.lp al 8008 recibirá el listado de farmacias de turno

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