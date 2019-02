Cierra otra carnicería en la Región, nueva muestra de la grave crisis que atraviesa el sector

El local se encuentra en 122 y 68 y a fin de mes bajará la persiana para siempre. Su dueño acusó una fuerte caída del consumo y elevados costos para mantener el comercio

La crisis que atraviesa el sector de carnicerías, producto del constante aumento del precio de la carne, la caída de las ventas y el incremente de los diversos costos que deben afrontar los comerciantes, por ejemplo el alquiler, derivó en el cierre de un nuevo local de este rubro en nuestra ciudad.

Se trata de un comercio que funciona en 122 y 68 y que al finalizar este mes bajará las persianas para siempre. "No lo cierro antes porque tengo pago el alquiler hasta la próxima semana, si no ya lo hubiésemos cerrado antes", afirmó el dueño del negocio al canal Imagen Platense.

"Por los costos que tiene el negocio. Son elevados. Ya no los puedo solventar. Los gastos me están superando, por eso tomamos la decisión de bajar la cortina", dijo el carnicero, quien además expuso que se vio perjudicado por una notable caída del consumo: "En porcentaje la venta ha caído entre 60 y 70 por ciento. La gente consume pollo, pero no consume carne. La gente no lo puede solventar la compra de carne".

Días atrás, el presidente de la Asociación de Carnicerías de la Capital Federal, Alberto Williams, aseguró que por la caída de la demanda queda poco margen para aumentar el precio de la carne, aunque señaló que el ingreso de “poca hacienda” en Liniers es el factor que impulsa al alza.

En sintonía con lo expresado por el carnicero platense, afirmó que “los cortes caros ya no los lleva nadie y se han suspendido los asados también por el contrapeso del hueso”.

“Un kilo de asado puede valer 240 pesos y dos kilos son 500 pesos, ¿Quién puede consumir?”, advirtió el referente de los carniceros en diálogo con radio Mitre.

Williams indicó que el precio de la carne está “aumentando más en Liniers que en las carnicerías”, y vaticinó que “en Liniers terminará quedando entre los 7,50 y 7,70 pesos, y es que van a tratar de estabilizar en estos días”.

Señaló que “la carnicería va un poco rezagada con los aumentos” porque promedio entre el precio nuevo y el del stock, “no sube el total que le han subido a él” dijo y aclaró que la alternativa de la carnicería pasa por la venta de otros productos. “Hoy las carnicerías tienen verdulerías, otra venta de productos, Lo salva el preparado. Si no hubiera preparado el carnicero hoy está listo”, dijo.

Williams apuntó que para el 20 de diciembre la media res se pagaba 106 pesos el kilo “hoy estamos pagando 145 pesos, y después él tiene que poner su margen de utilidad”. De esta forma, el referente señaló que el incremento a la fecha acumula más de un 30%, aumento que calificó de “disparate”.

Cabe recordar que en lo últimos días de enero, la carne sufrió un aumento de entre 15 y 20 por ciento. Así mientras muchos carniceros se desayunaron con la noticia al volver de sus vacaciones, otros optaron por bajar las persianas temporalmente (cinco días) al parecer en señal de protesta, “debidos a los altos costos desmesurados de la carne”, tal como puso en un cartel un comerciante de la zona de plaza Rocha.

En una carnicería de diagonal 80 casi 47 se reconoció que dentro de este contexto hubo que modificar los precios porque la carne les llegó con nuevos valores. “Acá se subieron en 20 pesos todos los cortes”, dijo el empleado consultado.

En otra carnicería de calle 3, se indicó que después del último aumento que se aplicó en diciembre los precios se mantuvieron casi todo el mes de enero. El carnicero sostuvo que “cuando me fui de vacaciones el 12 de enero la carne tenía un valor" y que al regresar "la tuve que aumentar 30 pesos por corte, o sea un 15 por ciento”.