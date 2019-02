Troglio en La Redonda: "El presidente sintió que el cambio era el mío y hay que aceptarlo"

El ahora ex técnico de Gimnasia, Pedro Troglio, habla en El Equipo Deportivo en La Redonda

"El presidente sintió que el cambio era el mío y hay que aceptarlo como cuando uno decide sobre un cambio de un jugador", reafirmó Pedro Troglio.

"Si bien creía que podíamos revertirlo, hay alguien de más arriba que decide y eso hay que aceptarlo, más allá de uno pensaba otra cosa".

"No hubo diálogo, a mí me llamaron para decirme que no continuaba. No me preguntaron si creía que podía darlo vuelta".

"Yo muchas veces digo cosas en las conferencias o declaraciones que las realizo para mover el avispero dentro del vestuario o cargarme la presión a mí".

ESCUCHA LA ENTREVISTA EN VIVO