En plena ola de calor: penurias en distintos puntos de la Región por la falta de agua

Mientras se aguarda a que el termómetro alcance hoy los 37 grados, vecinos dieron cuenta del calvario que atraviesan por los cortes totales del servicio y la baja presión en las canillas

En una jornada en la que la temperatura máxima superará en la Región los 37 ºC, según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, vecinos de distintos barrios dieron a conocer las penurias que traen aparejadas los problemas con el servicio de agua de red, que se reflejan tanto en la baja presión en las canillas como en el cese total del suministro.

Un punto afectado por la falta absoluta de agua y en donde los usuarios debían lidiar con las canillas secas es el barrio Villa Rica, en Villa Elisa. Sebastián Cataffo, de 425 entre 21 a y 21 c, sostuvo que "acá, en mi casa, no sale ni una gota" y dijo estar preocupado por la falta de respuesta de ABSA.

Esta situación se replicaba en 21 c y 423 bis, según consignó Malena Sosa, quien precisó que el faltante se prolonga desde ayer al mediodía y alcanza a buena parte del barrio.

Paralelamente, en otros sectores se multiplican los reclamos por la escasa presión en las canillas, tal como ocurre en 125 entre 76 y 77, Villa Argüello, Berisso, según afirmó el usuario Antonio López. "Todos los años pasa lo mismo, nos quedamos con el tanque vacío, no tenemos agua para la ducha ni el baño. Venimos acarreando agua en balde desde hace más de un mes. Con estos calores no podemos vivir en estas condiciones, no podemos bañarnos, los baños acumulan olor", relató López.

La escasez del preciado líquido afectaba también a los vecinos de 10 bis entre 511 y 512. Graciela Brunialti dijo que "el problema viene de hace muchos años y no sólo ocurre en verano, aunque es la época en que más se siente, ya que hace mucho calor y estamos desesperados".

"Primero puse una cisterna, luego puse otra, ambas al nivel del piso, pero no alcanzan a carga ni 10 centímetros. No hay presión. El año pasado vino el ente regulador a verificar las denuncias de los vecinos, pero Aguas Bonaerenses S.A. no aparece", aseguró.

La mujer advirtió que "es un problema grave para las familias, para las tres personas con discapacidad que vive en la cuadra y para los abuelos radicados en ese sector". "Esperemos que alguien haga algo por nosotros", exclamó.