Talleres empató con Palestino de Chile

Talleres de Córdoba empató esta noche como local ante Palestino de Chile 2 a 2, tras ir ganando por dos goles, en el partido de ida de la fase previa 3 de la Copa Libertadores, por un lugar en el grupo A.

El colombiano Dayro Moreno (2m.Pt) y Juan Ramírez, de penal (34m.Pt) adelantaron a Talleres, pero Palestino lo empató con goles de César Cortés (44m.Pt) y Guillermo Soto (22m.St). El encuentro se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, y estuvo controlado por el venezolano Alexis Herrera.

En Palestino jugaron los argentinos Agustín Farías, ex Banfield y Nueva Chicago; Julián Fernández, ex Olimpo y All Boys; y Lucas Passerini, ex Tigre y Quilmes.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Talleres: Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar y Enzo Díaz; Joel Soñora, Andrés Cubas, Pablo Guiñazú, Tomás Pochettino y Juan Ramírez; Sebastián Palacios y Dayro Moreno. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Palestino: Ignacio González; Guillermo Soto, Luis Mago, Alejandro González y Brayar Véjar; Julián Fernández, Agustín Farías y César Cortés; Luis Jiménez; Lucas Passerini y Roberto Gutiérrez. DT: Ivo Basay.

Goles en el primer tiempo: 2m. Moreno (T) y 34m. Ramírez de penal (T) y 44m. Cortés (P). Gol en el segundo tiempo: 22m. Soto (P).

Cambios en el segundo tiempo: 15m. Cristóbal Jorquera por Passerini (P), 23m. Gonzalo Maroni por Soñora (T), 38m. Diego Rosende por Gutiérrez (P), 42m. Diego Valoyes por Pochettino (T), 43m. Enzo Guerrero por Gutiérrez (P) y 45m. Junior Arias por Palacios (T).

Amonestados: Díaz (T). Gutiérrez, Fernández, Soto y Farías (P).

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

stadio: Mario Kempes (Córdoba).