Con mucho calor y sin luz, el reclamo de vecinos de distintos barrios platenses

Los reclamos por fallas en el suministro de la energía eléctrica está al tope del ranking. Muchos vecinos platenses deben soportar las altas temperaturas y el agobio sin luz, y eso genera bronca.

A través del WhatsApp de EL DIA llegan quejas de distintos puntos de la Región contra Edelap. En muchos casos por la falta total del, servicio y, en otros casos, por la baja tensión.

En 62 entre 18 y 19, vecinos se comunicaron con este diario para contar que "estuvimos sin luz desde el miércoles. Ayer hasta las 17 era una fase pero después el corte total". Luego aseguraron que "Edelap dice que detectó el inconveniente pero no dio solución inmediata" y que el ente de control (Oceba) "no atiende a los usuarios por mantenimiento del sistema. Todos uno caraduras". Lo cierto es que, según informó, finalmente ayer, cerca de la medianoche, volvió a tener luz.

Por su parte, Jorge Castellanos vive en el primer piso de un departamento de 18 entre 63 y 64 y sostuvo que "hace tres días estamos sin luz por ineficiencia de la empresa prestadora Edelap. Hice los reclamos (Nº 2109256 ) correspondientes pero no me dan ninguna solución . Los afectados somos toda la cuadra". Otro de los trastornos que padecen es la falta de agua "como consecuencia de la falla en el suministro de energía. Miércoles 20, jueves 21 y hoy viernes 22 sin luz". Por último explotó de bronca con otro comentario: "La luz me aumentó el doble y no se ve reflejado en el servicio ni tampoco en las respuestas que me dan. Les pedí un grupo electrógeno al menos pero no hay soluciones".

En el mismo barrio, más precisamente en 17 y 62, Fernando dio cuenta de que "estamos hartos de los cortes de luz" y se preguntó "¿A dónde está lo invertido?". También refirió que "en lo que va de la semana ya nos cortaron el servicio más de tres veces. Esto es una vergüenza. Estamos hartos de usar velas y pagar una fortuna por un servicio nefasto". Si bien dijo que entrada la madrugada volvió la luz algunos padecieron "golpes de tensión".

En Villa Castells también tuvieron problemas con el servicio. En 493 entre 132 y 133 estuvieron desde ayer a la mañana con el servicio cortado y recién pasadas las 21 se restableció. Un vecino con número de NIS 3552434 01 denunció que por esa falle sufrió pérdidas por 2 mil pesos en alimentos por haberles cortado la cadena de frío.