Biasotti sobre su hija: “Siempre luché por proteger su intimidad”

El empresario habló tras las últimas y duras acusaciones de Anna Chiara, y cargó las tintas contra Andrea del Boca

| Publicado en Edición Impresa

La semana pasada, Jorge Rial llevó a “Intrusos” a Andrea del Boca y puso al aire un fuerte video en el que Anna Chiara, su hija, acusa a su padre Ricardo Biasotti, de haberla sometido a diferentes tipos de abuso durante su niñez. Ahora, el empresario rompió el silencio.

En el video en cuestión, Anna Chiara (18) no dudó en asegurar que en su última entrevista, con la revista Caras, había estado “tibia” y, por eso, y tras el escándalo que se armó tras sus primeras declaraciones, en las que había dicho que su padre, cuando era niña, la había echado de una mesa familiar tras decirle “tenés olor a cu...”, decidió redoblar la apuesta sobre todo tras la acérrima defensa de Amalia Granata a Ricardo Biasotti, quien fuera su ex pareja, y quien no tuvo reparos en decir en que la chica estaba mintiendo.

Anna Chiara, en el programa de espectáculos de América, trató a Biasotti de “siniestro” y “perverso” y fue contundente con su testimonio: “Se quiere sacar el foco de lo más importante, que un juez penal a pedido mío pidió que no me viera. ¿No te acordás cuando vos y tu novia dormían desnudos al lado mío? Ví todo porque ni taparte sabías. Ni para eso servís…”. Y siguió: “Me sacabas el celular porque era la única manera de comunicarme con mi mamá. La llamabas ‘puta’. Cuando nos empujaste frente al vidrio de la puerta de casa, ¿no te acordás? Yo sí, vos también y por eso no das la cara, porque no tenés”.

Biasotti se había mantenido en silencio hasta el fin de semana cuando decidió enviarle un audio a Granata, con quien mantiene una excelente relación, y ella lo puso al aire en el programa “Polino Auténtico” de Radio Mitre en donde es columnista.

“Estoy bien aunque muy triste por mi hija, algo que les pasaría a cualquier padre en mi lugar. Vos sabés muy bien que fue algo que predije hace mucho tiempo, y fue por lo que luché: proteger su intimidad mientras que fuera menor y ser un padre presente. El resto es un capítulo más de lo que me tocó vivir con esta señora (por Andrea del Boca)”, se lo escucha decir a Biasotti.