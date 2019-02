Después del gol y la victoria Tevez habló del equipo, de Mauro Zárate y de Guillermo

Carlos Tevez terminó siendo el gran protagonista del triunfo de Boca sobre Defensa y Justicia no solo por el gol sino porque empujó la levantada de su equipo en el segundo tiempo con una producción destacada.

Pero más allá de la actuación quedaron picando las declaraciones del Apache que no sólo estuvieron dirigidas a la victoria, sino también a su situación con Mauro Zárate y algunos dichos referidos a Guillermo Barros Schelotto.

"Vamos mejorando de a poco, eso es fundamental", dijo de entrada Carlitos quien además opinó que "Estoy trabajando bien, eso me deja tranquilo. El nivel lo iba a recuperar, solamente hace falta tiempo. Estoy muy contento y agradecido a todos mis compañeros".

Pero también tuvo palabras para la disputa del puesto en la primera de Boca con Mauro Zárate: "Siempre la prensa va a hablar y la gente de Boca lo sabe...Lo importante es lo que hagamos Mauro o yo y quien esté mejor para el equipo, que es lo que importa. El DT lo tiene claro y va a jugar quien esté mejor...Acá no hay estrellas ni nada", tiró.

Había más. En diálogo con los periodistas de un canal deportivo Tevez reconoció su error cuando atacó a Guillermo Barros Schelotto por la llegada del ex atacante velezano: "No fue el mejor momento cuando hablé de Guillermo y Mauro, me equivoqué y le pido disculpas a la gente de Boca...Estoy trabajando bien, eso me deja tranquilo. El nivel lo iba a recuperar".