Boca fue práctico, dejó a Defensa con las manos vacías y ayudó a la Academia

El Xeneize aguantó los embates, cuando pudo lo golpeó y después dejó sin invicto al Halcón en Varela con un gol de Carlos Tevez

| Publicado en Edición Impresa

En el marco de la vigésima fecha y en el encuentro que clausuró la jornada de ayer, Defensa y Justicia frente a Boca en un cotejo disputado en el estadio Norberto Tomaghello de la localidad de Florencio Varela.

Y a pura presión en la zona alta de la cancha comenzó el encuentro con el puntero del campeonato acorralando a Boca contra el arco de Esteban Andrada y en solo diez minutos le creó tres situaciones claras de gol.

El juego aceitado y la movilidad grupal de este buen equipo de Sebastián Beccacece no fue fácil ni mucho menos para este Boca de Alfaro, que de a poco se va acomodando a lo que pretende el ex entrenador de Huracán y Gimnasia entre otros equipos del fútbol argentino.

DEFENSA NO LO DEJÓ RESPIRAR

Así fue como se pudieron ver algunas curiosidades: cuando la pelota era de Defensa y Justicia, Tévez seguía a Miranda, denostando una clara asignación defensiva para el Apache. Pero el paraguayo Matías por más disposición táctica que hubo fue un verdadero problema para Boca. El volante hizo lo que quiso y de milagros no abrió el marcador en las chances que tuvo frente al arco Xeneize. La primera etapa fue un monólogo del Halcón: agrupándose cerca de la pelota, recuperándola rápido y por sobre todas las cosas, en el campo rival.

Boca llegó tarde a cada pase y tuvo a Campuzano y Almendra, muy centralizados. Se jugó como quiso el equipo de Beccacece con Ciro Rius y Leonel Miranda marcando el ritmo desenfrenado en el medio campo y la cara de fastidio de Marcone tras correr a todos los volantes del Halcón, de atrás.

Y fue milagroso que Andrada no viera vulnerada su valla en el periplo inicial como pasó allá por los 40’ cuando Lisandro López sacó sobre la línea un tiro de Rojas que tenía destino de red. Incluso el claro penal no cobrado a Domingo Blanco que Fernando Echenique (al lado de la jugada) no cobró. Y así se cerró el primer tiempo. Con polémica (ver aparte).

SIN INVICTO

Pero los goles que no se hacen se sufren el arco propio y de entrada nomás Carlos Tévez sacó un tiro mordido que la floja respuesta de Unsaín ayudó para desatar la explosión en el banco de Boca tras el gol del Apache, que volvió a convertir tras cuatro meses.

Toda una paradoja, porque en su primer tiro al arco, los de la Ribera facturaron y le empezaron a quitar el invicto al Halcón. Y el fútbol que no conoce de justicias, solo de goles, dio una muestra más en Florencio Varela. Defensa y Justicia dejó su invicto en el camino y Racing lo festejó.