La Corte Suprema fijó su agenda de fallos: jubilados, blanqueos y reelección en la Rioja

La Corte Suprema de Justicia estableció la agenda de casos que resolverá durante este 2019, entre los que se destaca el reajuste a los jubilados y si corresponde que paguen ganancias, la reelección de La Rioja y si es legal que los familiares de funcionarios se puedan acoger al blanqueo de capitales.

El listado de temas a tratar fue consensuada luego del encuentro que tuvo este martes el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, con el resto de los integrantes del cuerpo, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, y de cara a lo que será un año electoral.

Uno de los expedientes del año sin dudas será el reajuste de jubilados luego de que la Corte determinara en 2018, en el marco del caso Blanco, que los ingresos de ese sector debían reajustarse por un porcentaje mayor al que proponía la ANSeS, por lo que ahora tendrá que expedirse sobre más demandas.

En el acuerdo de hoy, la Corte Suprema fijó un listado de 11 causas trascendentes a ser resueltas durante el primer semestre del año

1. Causa “Price”

Se discute si las provincias tienen facultades para regular el alcance de la garantía del plazo razonable en el proceso penal.



2. Causa "Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Córdoba, Provincia de s/ ejecución fiscal"

Se discute si la C.A.B.A. tiene derecho a la competencia originaria de la Corte o si, por el contrario, no es sujeto aforado a esos estrados.



3. Causa “Telefónica de Argentina S.A. c/ Municipalidad de Gral. Güemes”

Se debate la validez de una ordenanza municipal que estableció una serie de condiciones respecto de la localización, instalación y funcionamiento de las antenas telefónicas.



4. Causa “Canales”

Se discute si las provincias pueden establecer el sistema de juicio por jurados y si, eventualmente, su introducción por una ley local que entró en vigencia durante el trámite de la causa afecta la garantía del juez natural.



5. Causa “U.C.R. y otro C/ Provincia de La Rioja”

Se discute la constitucionalidad de la reciente enmienda constitucional que regula el régimen de reelección del gobernador y vicegobernador de la provincia.



6. Familia de causas sobre la aplicabilidad del impuesto a las ganancias sobre a las jubilaciones y pensiones.

Se discute si resulta constitucional la aplicación del impuesto a las ganancias a los haberes jubilatorios y de pensión.



7. Causa “Defensor del Pueblo de la Nación c/Estado Nacional y otro s/amparos y sumarísimos”

Se discuten los alcances de la legitimación del Defensor del Pueblo de la Nación quien promovió un amparo colectivo y si el Estado Nacional debe adoptar las medidas adecuadas para disponer un ajuste por movilidad en beneficio del colectivo de jubilados y pensionados, en los términos del precedente “Badaro”.



8. Causa “Barrick Gold exploraciones Argentina y otros c/ Estado Nacional"

Se debate la constitucionalidad de la ley 26.639 que estableció el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y el Ambiente Periglacial.



9. Causa “Farfán”

Se debate si la medida judicial que, al conceder la libertad a personas imputadas por delitos de amenazas agravadas, daños agravados y turbación al ejercicio de funciones públicas, les fijó la restricción de participar en reuniones multitudinarias y/o manifestaciones violentas afecta su derecho de peticionar a las autoridades y el ejercicio de su actividad sindical.



10. Causa “ESSO Petrolera Argentina S.R.L. c/ Municipalidad de Quilmes s/ acción contencioso administrativa”

Se cuestiona el cobro de la tasa municipal por inspección, seguridad e higiene. Se encuentra en debate, fundamentalmente, la forma de cálculo de la tasa (si puede tomar como base los ingresos del contribuyente en otras jurisdicciones) y la proporcionalidad entre su monto y el costo del servicio prestado.



11. Causa “Ingegnieros” (Expte 9616/2008)

Se discute la prescripción de la acción indemnizatoria dirigida contra una empresa por la desaparición forzada de un trabajador.