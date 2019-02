Jorge Lanata está internado y podría tener dengue

El sábado ingresó a la Fundación Favaloro por un cuadro de fiebre y diarrea

Jorge Lanata ingresó el sábado pasado a la Fundación Favaloro, con un cuadro de fiebre y diarrea. "Estoy hecho pelota, tuve mucha fiebre", comentó el periodista este martes en su programa de radio a través de una comunicación telefónica.

"Tuve descompostura y náuseas", agregó y comentó que está a la espera del diagnóstico. Según indicó, hay tres posibilidades que se están evaluando: "Una puede ser que sea contaminación por antibiótico, es decir, que mezclé; otra es que sea algo viral. Y la última, dengue".

Luego, distendido, Lanata bromeó sobre la opción del mosquito: . "Debe ser porque yo vivo en una zona marginal de Buenos Aires. ¡Es increíble! Es una joda de los mosquitos en mi contra. Al mosquito hijo de mil p… que me picó le deseo la muerte".

Y siguió: "Me hicieron un estudio que decía que tenía anticuerpos de dengue y no puedo tener esos anticuerpos si no lo tuve". Sin embargo, le quitó gravedad: "Eso pasará".