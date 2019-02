Caníbal del "Táper": califican al asesinato como el más atroz de la historia de España

Un joven de 26 años fue detenido en Madrid por cometer el crimen más atroz de la historia de España, según lo califican los medios locales. Al hombre se lo acusa de haber matado a su madre, descuartizarla, introducir trozos de su cuerpo en distintos tápers para después guisarlos y comérselos. Realmente muy macabro.

Según fuentes de la investigación, cuando la policía llegó a la escena del crimen el joven los dejó entrar y fue allí cuando se toparon con el horror: el propio hijo de la víctima fatal les mostró varios tápers de distintos tamaños con trozos de su madre almacenados en el freezer. El presunto matricida reconoció que se había comido ya algunos trozos, y muestra de ello, añaden las fuentes, es que en la cocina había una olla con restos de un tipo de guiso con verduras, por lo que todo apunta a que el joven cocinaba las partes del cuerpo de su madre.

En tanto que algunas de esas piezas, como huesos o extremidades superiores, el ahora detenido se las había dejado al perro, del que tuvieron que hacerse cargo los servicios municipales veterinarios. La frialdad del hijo y las explicaciones a los agentes en el domicilio -luego en dependencias policiales prefirió no declarar- apuntan a un caso de canibalismo excepcional y a que el joven sufre un trastorno mental, indicaron las fuentes, que destacan que el detenido consumía drogas y que contaba con doce antecedentes policiales por maltrato a su madre. Según informan medios de Madrid, la mujer podría llevar muerta entre dos y tres semanas, si bien la autopsia a los restos hace difícil datar la fecha exacta.

Lo cierto es que el muchacho subía videos a las redes sociales en los que coreaba canciones con versos como "no existe cura para mi locura" o "no se la mierda que digo pero si te quiero hundir te entierro". En ellos se grababa a sí mismo rimando letras, en muchos casos sin sentido aparente-, como si fuera un rapero. Además de tener una gran actividad en Facebook e Instagram, en septiembre del año pasado cesó en su curiosa "obra creadora".Le gustaba mostrarse con el torso desnudo frente al espejo o simplemente con su cara. También subía varias fotografías en las que aparece su perro en solitario o con él en brazos. De hecho, en alguna de sus poesías menciona al can al ritmo de "paseando al perro como un cencerro".

En el barrio donde vivían madre e hijo, las versiones son cruzadas. Según dan cuenta medios locales, mientras algunos vecinos del edificio destacan que era un "chico muy normal" y "muy educado", otros coinciden en que era un secreto a voces que el joven maltrataba a la mujer. Incluso fuentes policiales confirmaron que el muchacho tenía un total de 12 antecedentes por maltrato, incluidas órdenes de alejamiento contra su mamá.