Radicales críticos del Gobierno se despegan de Cambiemos

El documento, con las firmas de Juan Manuel Casella y Ricardo Alfonsín, entre otros, califica al Ejecutivo como “neoconservador”

| Publicado en Edición Impresa

Los radicales disidentes de Cambiemos, agrupados en el Movimiento Nacional para la Democracia Social, anunciaron ayer que participarán de las elecciones en diferentes provincias con listas propias, y convocaron a la militancia de la UCR a “recuperar la ideología, los valores y la identidad del partido”.

Con un documento crítico hacia la gestión de Mauricio Macri, e igualmente duro con la conducción de la Unión Cívica Radical que integra la alianza gobernante, el espacio de los radicales díscolos manifestó de manera explícita: “Nos comprometemos para que, en este año electoral, las propuestas tengan una expresión política, y candidatos radicales”.

El texto, firmado por Ricardo Alfonsín, Jorge Sappia y Juan Manuel Casella, entre otros dirigentes, sostiene que “la situación crítica con que debutó 2019, evidencia una profundización que contradice los pronósticos voluntaristas de los voceros oficiales”, y “es una realidad que golpea fuertemente en los sectores medios y populares”.

“Las ideas radicales no tienen nada que ver con lo que pasa. No podemos dejar de hacer esta afirmación. No fueron ellas las que inspiraron estas políticas, y no avalamos sus consecuencias. Nada tiene que ver con nuestras ideas el recetario de ajustes”, agregan los radicales enfrentados a la propia conducción partidaria, que se mantiene firme en consolidar el frente que integra junto al PRO y la Coalición Cívica de Elisa Carrió.

En esa línea, el documento es contundente, a la hora de marcar las diferencias conceptuales que mantienen con el Gobierno: “Los radicales que impulsamos el desarrollo de un proyecto político identificado como Movimiento Nacional para la Democracia Social, sostenemos que la UCR debe dejar clara sus diferencias con los conceptos neoconservadores que inspiran la actual gestión del gobierno”.

A pesar de que anunciaron que participarán con candidatos propios y listas por fuera del frente Cambiemos, los radicales disidentes también exigieron al partido la convocatoria a una convención nacional para hacer un balance de “la gestión del gobierno del PRO”; que incluya una mirada crítica sobre el papel de la UCR en el frente Cambiemos”.

En septiembre pasado, el gobierno que preside Mauricio Macri y la cúpula partidaria fueron los blancos del asado que animaron Federico Storani, Juan Manuel Casella, Rafael Pascual, “Changui” Cáceres y Ricardo Gil Lavedra. Fue durante una cena en el Círculo de Legisladores, donde trazaron un duro diagnóstico sobre la política económica del Poder Ejecutivo.

Si bien no todos los reunidos allí aparecieron firmando el documento emitido ayer, varios fueron muy críticos con la gestión de Cambiemos a nivel nacional.

“Si sigue encerrado, el Gobierno no va a poder enfrentar la crisis”, afirmó ese día Ricardo Gil Lavedra.

Y Federico Storani, uno de los impulsores de la alianza con el PRO en la convención de Entre Ríos, fue muy crítico con la conducción de la UCR: “¿Hace falta un tsunami para que convoque al partido a analizar cómo enfrentar la crisis?”, se preguntó.