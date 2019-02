Relevaron al interventor del Soeme, que estaba al frente del gremio desde hace un año

| Publicado en Edición Impresa

El ministerio de Producción y Trabajo, removió de su cargo al interventor del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), Conrado Reinke. La medida fue publicada en el Boletín Oficial.

Reinke fue colocado en ese cargo por el juez Ernesto Kreplak, quien lleva el caso del ex sindicalista Marcelo Balcedo y dispuso la intervención del gremio luego de su detención en Uruguay.

Según consignó ayer el diario Perfil, Reinke afirmó al respecto: “No tuve ninguna notificación previa, de hecho hoy (por el viernes) presentamos un informe que nos solicitó el ministerio de un modo informal. Esta intervención fue decidida en el ámbito judicial y todas las modificaciones deben hacerse con la aprobación del juez Kreplak”. Y agregó: “El 30 de enero le había pedido (al juez Kreplak) que iniciemos el proceso de elecciones para normalizar el gremio. El juez debe dar la autorización, pero propusimos que se inicie en marzo la formación de la junta electoral para concluir el proceso el 30 de mayo. Después de un año de intervención el gremio tiene 140 millones de pesos en su cuenta y la obra social un poco más de 35 millones”.

El removido interventor fue señalado como allegado al ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca. “Antes de que asuma le acercaron mi curriculum y decidió incorporarme como subsecretario de Empleo. Luego me designó en la intervención. Nunca estuve antes en la política, por eso vi como un reconocimiento a mi gestión que me incluyeran en la lista de diputados nacionales en 2015”