Liverpool flaquea y el City le pisa los talones: "El equipo está bien", dijo su DT

Luego de dejar ir puntos por segundo partido consecutivo y poner en aprietos la contienda por el título, el técnico Juergen Klopp desea transmitir tranquilidad.

Después de todo, el Liverpool sigue en la cima de la Liga Premier inglesa por diferencia de tres puntos, pese a igualar 1-1 con el West Ham el lunes luego de otro empate con el Leicester en la jornada anterior.

``Hemos perdido un partido en toda la temporada", señaló Klopp. ``Así que el equipo está bien".

Sin embargo, el Manchester City puede sacar al Liverpool del primer sitio de la tabla si vence al Everton el miércoles, aunque solo por diferencia de goles y por haber jugado un partido más que el Liverpool.

Pero Klopp podía adivinar que los presentes en la conferencia de prensa no estaban del todo convencidos por la actuación en el Estadio Olímpico de Londres o de la capacidad del Liverpool para enfrentar el reto y terminar con una sequía de 29 años del título de la liga inglesa.

``He visto sus rostros", dijo Klopp. ``Sienten un poco de lástima por nosotros. Estamos bien".

Pero un cuadro del Liverpool que carece de ataque se valió de un fuera de lugar que no fue marcado por el árbitro _y de no tener acceso al videoarbitraje_ para anotar su único gol en el este de Londres.

James Milner pudo recibir el esférico desde una posición en fuera de lugar a pase de Adam Lallana para asistir a Sadio Mané y anotar a los 22 minutos.

La ventaja se esfumó seis minutos después cuando Felipe Anderson pasó el balón a Michail Antonio, quien disparó y superó al estático portero Alisson.

``Los asustamos", dijo Mark Noble, capitán del West Ham, que ocupa el 11mo sitio de la clasificación.