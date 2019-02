Otra escucha que complica al juez Ordoqui y a su secretaria

Se trata de otra de las imputadas, Lidia Perna, comprando pasajes a nombre de los dos, para viajar a Chile en marzo de 2018. Meses después, su marido recibía la excarcelación

Mientras espera-detenida- a que queden firmes los beneficios que le otorgó la sala de feria de la Cámara de Apelaciones de La Plata, una nueva escucha saca a la luz los vínculos que mantenía la ex secretaria del camarista Martín Ordoqui, María Eugenia Mercado, con la “falsa abogada” Lidia Perna y su pareja, Ariel Heine (imputado, entre otros delitos, por apropiación de terrenos) quienes habrían “comprado” favores judiciales a cambio de suculentas sumas.

En la escucha, que es de marzo de 2018 y ya fue incorporada a la causa, aparece la voz de Perna (detenida en esta causa), comprando por teléfono dos pasajes aéreos. En el diálogo se la identificará como B. Su interlocutora (A) es una operadora de Latam.

A- Muy buenas tardes, bienvenida a Latam, lo saluda (...) ¿En qué puedo ayudarlo?

B- Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mira, disculpame la molestia, yo ya tenía reserva, por la página de despegar.com, dos pasajes con un vuelo directo a Chile hoy a la noche, desde el aeropuerto de Ezeiza, el vuelo 480; se me bajó la página de Despegar y no pude terminar la compra, quería saber si lo podría hacer directamente con ustedes porque desde la página no puedo.

A- A ver, si claro, eh, usted ¿ya tiene su reserva? o ¿desea realizar una nueva?

B- No, lo que quiero es comprar los dos pasajes para la noche.

A- Ah, correcto, vamos a verificar, vamos a cotizar sus nuevos viajes ¿sí?

B- Si, inclusive te puedo dar los datos a nombres de quien compré los pasajes, porque por lo menos en la página de Despegar me quedaban como que estaban reservados.

“Reserva Aerolíneas, ay, esperame que se me acaba de borrar, eh, M de mamá, C de casa, H de hilo, N de nene, E de elefante, L de Lidia”

Lidia Perna,

Procesada

A- A ver por favor, ¿me los podría brindar?

B- ¿Te doy los documentos?

A- Si por favor.

B- (aporta un número de DNI)

A- Correcto ¿ése es su DNI?, correcto, vamos a verificarlo, un momentito por favor. Me brinda por favor el nombre del pasajero o pasajera.

B- María Eugenia Mercado, ¿te figura la reserva?

A- Eh, no señorita, todavía no.

B- Está una a nombre de ella, y otro, ¿querés que te de el otro documento?

A- Si, por favor.

B- (número de DNI que este diario preserva)

A- Ajam, nombre por favor.

B- Martín Manuel Ordoqui.

A- ¿Martín Manuel?

B- Ordoqui

A- Ok.

El diálogo sigue con detalles relacionados con el número de la reserva y termina con la cancelación del pago.

A- ¿Aló señorita?

B- ¿Sí?

A- A ver, me brinda por favor el precio que usted iba a pagar.

B- El precio que yo iba a pagar era 29.080, tuve un tema con la tarjeta de débito, y llamamos al banco y eh…, elevamos el límite de la tarjeta de débito y quería cancelarlo ¿puede ser?

A- Sí, claro, bueno, aquí verificamos su reserva, no me aparecen los vuelos, lo cual no sé, como primera línea, yo podría generarle una nueva reserva, lo cual aquí ir re cotizando su vuelo que es, eh, Buenos Aires – Santiago, para el 28 de marzo, que es hoy día.

B- Sí.

A- Le sale el precio de 30.392,80 pesos argentinos.

B- Está bien, mientras pueda subir al avión no hay problema ¿Podemos hacerlo con débito?

A- ¿No cuenta con su tarjeta de crédito?

B- No, con la tarjeta de débito lo queríamos hacer.

Mercado fue detenida el 4 de diciembre pasado al salir de la casa de su ex jefe y pareja, el suspendido titular de la Sala V de Casación, Martín Ordoqui, y quedó en la misma situación que el resto de los imputados de la causa: Perna, Heine; y el presunto operador judicial Enrique Petrullo (que ya estaba preso por la causa de la megabanda).

Ordoqui es el único que sigue libre al amparo de sus fueros, beneficio que podría perder si el tribunal de enjuiciamiento resuelve destituirlo. Mientras tanto, está suspendido.

A instancias de la fiscal Betina Lacki, Mercado fue imputada por su presunta participación necesaria en “asociación ilícita, tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo agravado”, pero, en su último día de cobertura, la Sala de feria de la Cámara de Apelaciones y Garantías hizo lugar (en parte), a un hábeas corpus que interpuso el defensor de Mercado, Héctor Granillo Fernández. Con los votos de Sergio Almeida y Laura Lasaga, con la disidencia de la jueza María Oyhamburu, confirmaron la preventiva dictada por la jueza Marcela Garmendia, pero limitaron los cargos a “cohecho pasivo agravado” y como partícipe secundario. Con este nuevo encuadre legal, entendieron los camaristas que se le debe conceder a Mercado el arresto domiciliario denegado por la jueza.

Sin embargo, la medida no se hará efectiva hasta que quede firme, lo que por ahora no sucedió porque el fiscal general Héctor Vogliolo hizo reserva para recurrir a Casación. La medida, que este diario informó en exclusiva la semana pasada, causó revuelo en tribunales, ya que beneficia también a Ordoqui.

Es que, si se confirma la nueva carátula, aunque el jury lo destituya seguirá libre durante el proceso.

LAS SOSPECHAS

La causa arrancó con una denuncia que magistrados de Cañuelas hicieron ante la Suprema Corte bonaerense, en relación con manejos judiciales que tenían como protagonista a Heine, condenado a siete años y medio de cárcel por integrar una banda de ladrones rurales de Brandsen a fines de los ‘90. Tiempo después lo procesaron por usurpar campos y casas en San Vicente, que luego ponía a la venta en inmobiliarias que él mismo montaba, según figura en los expedientes.

Por estas acusaciones lo detuvieron en mayo de 2012, pero se escapó de la comisaría de San Miguel del Monte y, en estado de profuguez, montó una inmobiliaria en Adrogué. En 2013 lo atraparon de nuevo y su actual pareja, Lidia Perna, continuó con el negocio. Se cree que vendían tierras usurpadas como parte de un futuro barrio privado, con ayuda de una escribana.

Se presume que Petrullo asesoró a Perna para que gestionara una medida de morigeración para Heine, con Ordoqui. Empleados judiciales declararon haber visto a Perna pisar “entre ocho y diez veces” sus despachos, siempre “para ver a Mercado o a Ordoqui”, y ambos se reunieron con Perna y Heine en la Unidad 9 de La Plata, según reveló el chofer que los llevó.

El 1 de marzo del año pasado el camarista le otorgó a Heine la prisión domiciliaria, pero el fiscal Carlos Altuve apeló y el beneficio se demoró hasta el 16 de junio.

En el medio, Ordoqui y Mercado viajaron a Chile, costeados por Perna, según se desprende de la escucha judicial, y la secretaria del juez habría recibido, entre otros regalos, una cartera Jackie Smith que fue secuestrada en el allanamiento a su casa en el Centro platense.

Según figura en la causa, la acusada negó cualquier participación en la maniobra, con el argumento de que “estaba haciendo su trabajo y era ajena a cualquier decisión del titular de la Sala”, Ordoqui.

Por otro lado, rechazó haber recibido carteras u otros favores y dijo “no haber prestado atención” a lo que se conversó en la reunión en la Unidad 9 porque “estaba en su mundo”. Sin embargo, en el expediente hay constancias de contactos fluidos entre ambas mujeres y alusiones permanentes, por parte de Perna, sobre información que al parecer recibía de Mercado.