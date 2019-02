Citan a Cristina y a 100 empresarios y advierten que Martín Báez podría ir preso

La ex presidenta fue convocada por el juez Claudio Bonadio a una nueva citación indagatoria

El juez federal Claudio Bonadio ordenó hoy una nueva citación a la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que declare en la llamada "causa de los cuadernos de las coimas" que investiga una supuesta ruta de reparto de dinero para acceder a la obra pública, en la que además dispuso indagar a otras cien personas involucradas en esas actuaciones.

Esta es la tercera oportunidad en la que Bonadio cita a la senadora a declarar en esta causa, en la que está señalada como presunta jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero entre empresarios adjudicatarios de obras públicas.

Las indagatorias, que se realizarán a un ritmo de más de cinco por día, comenzarán el 20 de febrero y concluirán con la declaración del detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, informaron fuentes judiciales.

Dentro del centenar de personas que Bonadio se propone indagar están además de De Vido varios ex funcionarios del Gobierno de Fernández de Kirchner y empresarios como Carlos Wagner, Aldo Roggio, Juan Chediack y Ángelo Calcaterra, entre otros.

Las nuevas indagatorias se darán en el tramo de la investigación en la que se estudian distintos contratos de obra pública, donde semanas atrás Bonadio dispuso también más de 70 órdenes de presentación en empresas del sector de la construcción.

Entre los citados aparecen los ex responsables de Iecsa, Javier Sanchez Caballero y Santiago Altieri y el empresario detenido Cristóbal López.

En la causa de los cuadernos, la ex presidenta ya tiene un procesamiento con prisión preventiva confirmado por la Cámara Federal porteña como jefa de una asociación ilícita y por 27 hechos de cohecho. En este expediente, la Cámara Federal validó la constitucionalidad de la figura del arrepentido en el caso, confirmó a Bonadio en la investigación y se consideró como "prueba válida" a los ocho cuadernos del remisero del ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, el chofer Oscar Centeno, uno de los arrepentidos, cuyo procesamiento quedó ahora ratificado como miembro de asociación ilícita.

“Los ocho cuadernos escritos por Oscar Centeno entre 2005 y 2010, y nuevamente desde 2013 a 2015, son testimonios de la realidad; el más detallado que se pueda tener sobre una práctica de corrupción enquistada en el corazón del gobierno de la última década”, había sostenido la Cámara. En los cuadernos escritos por Centeno “se relatan infinidad de trayectos por las calles de esta ciudad y del conurbano, cientos de nombres y de lugares, múltiples escenas surcadas por un mismo denominador común: el dinero”, destacaron los camaristas.

Sin embargo, las citaciones dispuestas hoy por Bonadio se dieron a raíz de declaraciones como la del ex titular de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, y el financista Ernesto Clarens quienes, como arrepentidos, aportaron información que no figuraba en los cuadernos. En tanto, en los próximos días el juez Bonadio deberá resolver la situación procesal de los indagados en el tramo de la causa de los cuadernos en el que se investigan supuestas maniobras de lavado de dinero llevadas a cabos por el fallecido ex secretario presidencial, Daniel Muñoz, y su entorno.

Antes, el magistrado tendrá que resolver un pedido de excarcelación formulado hoy por la defensa oficial de Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, quien ya fue aceptada como arrepentida en ese tramo de la causa pero sigue detenida en el penal de mujeres de Ezeiza.