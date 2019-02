Atlético Tucumán y Talleres aburrieron a todos y no se sacaron ventajas

Atlético Tucumán sigue cediendo terreno en la carrera por el título y esta noche, por la fecha 18 de la Superliga, igualó 0 a 0 ante una formación alternativa de Talleres, que dejó una mejor imagen pese a cuidar a la mayoría de sus titulares para el cotejo del miércoles con San Pablo, en Brasil, por la Copa Libertadores.

El encuentro jugado en Tucumán ofreció un gran despliegue físico de ambos equipos pero pocas emociones, y en ese contexto los cordobeses contaron con las mejores chances para desnivelar pero no pudieron concretarlas.

El empate le dejó buenas sensaciones a Talleres, porque puso en la cancha una formación inédita para no arriesgar a los titulares que el miércoles encararán un gran desafío en el Morumbí, donde tratarán de defender la ventaja (2-0) conseguida en el partido de ida de la fase 2 de la Libertadores y acercarse a la fase de grupos.

La otra cara de la moneda la mostró el equipo de Ricardo Zielinski, que nunca pudo con el esquema táctico que le impuso el rival y dejó otra pobre imagen, que estuvo más cerca de lo que se vio hace una semana en Paraná, donde perdió contra Patronato, que de la buena producción desplegada en la reanudación del torneo cuando goleó a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Atlético Tucumán suma 32 puntos y si bien transitoriamente se ubica tercero en la tabla, podría ser superado por Boca y quedar lejos de Racing y Defensa y Justicia si estos equipos ganan en el cierre de la fecha.

La formación alternativa de Talleres, que ahora tiene 23 puntos, sorprendió al salir a jugar en el estadio Monumental sin temores y con el arco rival en la mira, lo que le permitió anular al dueño de casa y contar con las mejores acciones ofensivas.

El esfuerzo físico fue tan grande que en los minutos finales se pudo observar una imagen poco común: varios jugadores de ambos equipos siendo atendidos simultáneamente debido a los calambres.

En la próxima fecha de la Superliga, la 19, los tucumanos visitarán a Unión en Santa Fe (viernes a las 19) y Talleres recibirá en Córdoba a Huracán (domingo a partir de las 17.10).



-Síntesis-



Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; José San Román, Bruno Bianchi, Andrés Lamas y Gabriel Risso Patrón; David Barbona, Juan Mercier, Rodrigo Aliendro y Favio Alvarez; Mauro Matos y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Talleres de Córdoba: Mauricio Caranta; Javier Gandolfi, Renzo Paparelli y Miguel Araujo; Franco Malagueño, Fernando Juárez, Federico Navarro, Fernando Bersano y Joel Soñora; Diego Valoyes y Junior Arias. DT: Juan Pablo Vojvoda.



Cambios: en el segundo tiempo, al comenzar Javier Toledo por Matos (AT), 16m Juan Cruz Kaprof por Díaz (AT), 22m Ricardo Noir por Alvarez (AT), 23m Juan Ramírez por Soñora (T), 34m Dayro Moreno por Valoyes (T) y 44m Enzo Díaz por Paparelli (T).

Amonestado: Lamas (AT);

Estadio: Monumental "José Fierro".

Árbitro: Silvio Trucco.