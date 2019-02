El mundo del fútbol, entre el luto y el recuerdo de Sala

Luego de la confirmación del fallecimiento, desde distintos puntos del planeta la redonda se unió para despedir al argentino

El verde césped y la caprichosa parecen lógicamente haber quedado de lado luego de lo sucedido con Emiliano Sala. Con la confirmación del cuerpo, no sólo llegó el dolor eterno para sus familiares, sino para todos aquellos que mantenían una luz de esperanza de que el delantero se encontrara con vida.

Y en la jornada de ayer, las muestras de cariño y respeto inundaron cada uno de los distintos estadios del mundo, donde todos le rindieron tributo a su manera.

Su familia emitió un comunicado para agradecer el apoyo en medio de tanto dolor.

“Queremos agradecerles por todas sus muestras de afecto y apoyo en lo que es el momento más doloroso de nuestras vidas. Ver al mundo entero movilizarse para apoyarnos en nuestra investigación ha sido de una ayuda infinitamente preciosa y es también gracias a ustedes que hoy podamos empezar el duelo de nuestro hijo y hermano”.

Por otro lado, su padre también compartió algunas palabras y manifestó: “Intentamos sacar fuerzas desde donde no hay. Estoy esperando que traigan el cuerpo de Emiliano al pueblo (Progreso, en Santa Fe), aunque todavía no sabemos cuándo será el traslado”. Quebrado desde todo punto de vista, Horacio Sala apenas pudo agregar: “Nos queda un dolor que no se puede creer. Nunca hay que perder la esperanza, pero bueno, se nos fue y no lo vamos a recuperar más”.

Diego Maradona también se sumó a las muestras de respeto para con el santafesino. Mediante su cuenta de Instagram, el “10”, expresó: “Lamento muchísimo esta noticia tan triste. Muchos guardábamos una luz de esperanza por vos, Emiliano. Le mando un abrazo muy grande a tus familiares y amigos, y agradezco en nombre de los argentinos el respeto de los colegas e hinchas de todas parte del mundo. Hasta siempre Emiliano”, escribió Maradona.

El Nantes, equipo en donde jugó Sala, anunció que quitará el número nueve de su indumentaria oficial en homenaje al delantero fallecido. “No tengo palabras, es una tragedia, algo desolador. Emiliano dejó su huella. Por esto, como muchos aficionados, deseo honrarle de nuevo retirando el número 9”, declaró el presidente del Nantes, Waldemar Kita, sobre el delantero, fallecido cuando viajaba a Gales para sumarse al Cardiff FC de la Premier.

EL CLUB GALÉS CONGELÓ EL PAGO DEL PASE DE SALA

A pesar del momento, la miseria que abunda en el mundo del fútbol, también se hizo presente para dejar su huella. Y es que el Cardiff congeló el pago de las cuotas por el pase del jugador proveniente de Nantes. Sin ninguna especie de tacto por la situación, ni respeto hacia los familiares, la institución de Gales decidió dejar de pagar por el pase de Sala, por lo que se espera que comenzará una gran puja judicial. No obstante, desde la dirigencia expresaron que colaborarían con los gastos de repatriación del cuerpo.

TRAGEDIA EN BRASIL

El mundo del fútbol se vio sacudido por otra triste episodio: ayer se incendió la pensión del fútbol amateur de Flamengo, ubicada en Río de Janeiro, y fallecieron diez juveniles del club. Además tres quedaron heridos, uno de gravedad.

El cuerpo de Bomberos que acudió indicó que el siniestro se desató a las 5 (7 hora argentina) en el denominado “Ninho do Urubu”, donde se entrenan el conjunto carioca y las categorías inferiores. Si bien aun se desconocen las causas, los bomberos confirmaron que las llamas afectaron gravemente el alojamiento donde dormían jugadores de entre 14 y 17 años, por lo que consideran que “todos los fallecidos podrían ser adolescentes”.