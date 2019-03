Música, teatro, cine y mucho más para disfrutar a pleno estos 4 días de descanso

| Publicado en Edición Impresa

HOY

MÚSICA

Clásico

Concierto despedida del párroco de City Bell, Jorge E González.- Hoy a las 20.30 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, la Asociación Lumen Artis auspicia el concierto especial en homenaje al párroco de City Bell, en su despedida de la iglesia Inmaculado Corazón de María, tras 17 años de actividad. Se presentará el Dúo “Vivalto da Camera”, con Diana Gasparini en viola y Gabriela Martínez en piano. Interpretarán obras de Brahms, Sitt, Chopin y Gershwin.

Otros ritmos

Esos tipos audaces.- Hoy a las 22 en diagonal 74 esquina 58.

El Biandazo.- Hoy a las 22 en Restó Malvinas, 50 entre 19 y 20, música argentina. Gratis.

Esos tipos audaces.- Hoy a las 22 en diagonal 74 esquina 58.

Septeto Monteadentro.- Hoy a las 21.30 en Ciudad Vieja, 17 y 71, tango, son y otras exquisiteces cubanas.

La carbo blues and soul.- Hoy a las 24 en Ciudad Vieja, 17 y 71.

Cantobar.- Hoy a las 22 en 59 entre 12 y 13, con la guitarra de Juan Páez.

Oldback.- Hoy a las 22 en diagonal 73 y 27. Cantobar.

Fusión.- Hoy a las 22 en Don Clemente, 44 y 151.

Pagella & Gómez Dúo.- Hoy a las 21 en 9 esquina 53, con Andrés Martínez y Arié Gaffet como invitados.

Jam Session.- Hoy a las 24 en 9 esquina 53. Gratis.

Marcelo Gabriel.- Hoy a las 18 en 42 entre 133 y 134.

Folclore

Luisina Bruno + Juan Nieva.- Hoy a las 21 en Prisma, 18 Nº 1869, entre 70 y 71, los cantautores cordobeses llegan a La Plata para presentar sus discos, “El otro camino” y “Para nuestros hijos”, en el marco de la tienda de emprendedores. Con la chef Andrea Capristo.

CINE

Los puentes de Madison.- Hoy a las 20 en Meridiano V, 17 y 71, de Clint Eastwood, en el marco del ciclo de Cine Select Móvil. Gratis.

TEATRO

Actuación para mayores de 50.- Hoy a las 18 y 19.30 en Rambla, 2 casi 48, encuentros abiertos para interesados con poca o ninguna experiencia.

La vida es un carnaval.- Hoy a las 22.30 en 12 esquina 72, show de Humorísimas con Jonatan Sapag y Fran Laplagne.

EXPOSICIONES

Schmidt y Millán: la pintura y el baile a través de un retrato.- Hoy a las 19 en la sala Mugafo del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, el pintor alemán Bernhard Schmidt entregará y mostrará su obra sobre la bailarina platense. El cuadro podrá verse desde el martes, de 10 a 21, con entrada libre y gratuita.

MAÑANA

MÚSICA

Otros ritmos

La Vagabunda y Luna Roja y Las Guitarras Negras.- Mañana a las 21 en Meridiano V, 17 y 71, escenario al aire libre con entrada al sobre.

Vilma Palma.- Mañana en la República de los Niños, Cno. Belgrano y 500, en el marco del cierre de la jornada de Carnaval, que se llevará a cabo desde el mediodía hasta la medianoche. Entrada $20. Estacionamiento $10.

Bontarios.- Mañana a las 24 en Ciudad Vieja, 17 y 71. Covers forasteros: The Police, Queen, Aerosmith, The Killers, The Strokes.

Cantobar.- Mañana a las 21 en 51 entre 18 y 19 con Juan Páez, Lisandro Pejkovich y Pablo Giménez.

Mario Beltrán.- Mañana a las 23 en Cno. Centenario y 466, City Bell, show de tangos y bailable.

Franco Acquesta + Alberto Heredia + Sotero Roldán.- Mañana a las 22 en 34 entre 9 y 10, presentan tango, melódico y bailable con Gabriel y Fabián Renter, Cacho Bello, Rubén Zaro, Ángel Jesús, Mercedes Hernández y artistas invitados.

Alejo y Belén.- Mañana a las 21.30 en 30 y 166, Berisso. Música de todos los tiempos.

Latin Club: salsa y ritmos latinos.- Mañana a las 22 en 51 entre 18 y 19.

Gypsy Jazz.- Mañana a las 19 en 9 esquina 53. Felix, Leavy, Martore.

Sexteto de Jazz La Plata.- Mañana a las 21 en 9 esquina 53.

Ricardo Parisi.- Mañana a las 21.30 en La Vermucería, 17 y 65.

Silvia Augot y Horacio y la música.- Mañana a las 22 en 659 y 16.

Tango

Vení, volá, sentí con María Taranto.- Mañana a las 21.30 en Ciudad Vieja, 17 y 71, con el acompañamiento musical de Aldo Vallejos en guitarra, e Ignacio Stoppani en piano.

Tango, clase y práctica.- Mañana a las 17 en el Centro Cultural Favero, 117 y 40.

Folclore

Surerías.- Mañana a las 22 en La Salamanca, 10 esquina 60, Jorge Víctor Andrada y Marina Piñol presentan show de canciones folclóricas bonaerenses, además de algunas propias de Piñol. Con el acompañamiento en guitarra de Manuel Gómez, y Carla Lalomia en voces y dirección artística. Desde las 24, micrófono abierto.

CINE

Star Wars: Episodio 8: El último Jedi.- Mañana a las 20.30 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Rian Johnson. Gratis.

TEATRO

Cabaré político.- Mañana a las 21 y 23 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, sobre textos de Roxana Aramburú y dirección de Manuel Vignau. Obra teatral con música en vivo, gestada desde “Teatro x por Identidad”. Con dirección musical de Sergio Poli.

Parar el fuego.- Mañana a las 21 en la Sala A del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, a cargo de la Compañía Espiardanza, con dirección general de Walter Artigas, en el marco del Festival de la Mujer.

DOMINGO

MÚSICA

Clásico

La Armonía del Crepúsculo.- El domingo a las 19.30 en el salón principal de danzas del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, especial lanzamiento de la temporada 2019 del ciclo Música al Mediodía que se lleva a cabo en el Coliseo Podestá. En esta ocasión, se ofrecerá esta monodia romana del siglo XVI, con Víctor Torres, Marisú Pavón, María Laura Wirth, Pablo Angilletta y Sergio Casanovas. Gratis.

Otros ritmos

Bersuit Vergarabat.- El domingo en la República de los Niños, Camino Belgrano y 500, en el marco del cierre de la jornada de Carnaval, que se llevará a cabo desde el mediodía hasta la medianoche. Entrada $20. Estacionamiento $10.

Paseo de Carnaval en Meridiano V.- El domingo desde las 17 en 17 y 71, con feria artesanal y diseño, Rukuka Circo y Cosa de Negros.

Ricardo Parisi.- El domingo a las 21.30 en 15 entre 44 y 45, temas melódicos y bailables.

Marcelo Gabriel.- El domingo a las 12 en 42 entre 133 y 134.

Silvia Augot y Horacio y la música.- El domingo a las 13 en 8 y 156, Berisso, show melódico y tropical.

Tango

Homenaje a Caracol.- El domingo a las 21.30 en Ciudad Vieja, 17 y 71, homenaje al querido Caracol Paviotti, el día que hubiera cumplido 69 años. Con: Jacqueline Sigaut, Luis Filipelli, María Volonté, Roberto Calvo, Juan Martínez, Eduardo Chino Rodríguez, Fulvio Giraudo, Cuarteto Tangor, Gisela Magri y Noelia Sinkunas. Con la participación especial de Chico Novarro.

Domingo de TanGo.- El domingo a las 21.30 en 26 y 60, Sonia Godoy junto a Marcos Huertas y Julieta De Gisi.

TEATRO

Parar el fuego.- El domingo a las 20 en la Sala A del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, con dirección general de Walter Artigas, en el marco del Festival de la Mujer.

Acceso al teatro para adultos.- El domingo a las 15 en Rambla, 2 casi 48, sesiones para inexpertos.

Qué siga la fiesta.- El domingo a las 22.30 en 12 esquina 72, nuevo show de Humorísimas.

LUNES

MÚSICA

Tambó Tambó + Los Charros.- El lunes en la República de los Niños, Camino Belgrano y 500, en el marco del cierre de la jornada de Carnaval, que se llevará a cabo desde el mediodía hasta la medianoche. Entrada $20. Estacionamiento $10.

Elvis Vive.- El lunes a las 21.30 en Ciudad Vieja, 17 y 71, especial carnaval, a cargo de John McInerny.

Alejo y Belén.- El lunes a las 21.30 en Costanera 73 de Chascomús. Todos los ritmos.

MARTES

MÚSICA

Jambao.- El martes en la República de los Niños, Cno. Belgrano y 500, en el marco del cierre de la jornada de Carnaval, que se llevará a cabo desde el mediodía hasta la medianoche. Entrada $20. Estacionamiento $10.

TALLER

El fuego del lenguaje se ha extinguido.- El martes y el jueves de 16 a 18 en el Museo Pettoruti, 51 entre 5 y 6, taller de reciclaje textual, a cargo de Flor Vent y Matías Médeler.