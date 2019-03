Uno de los DT que quedó sin trabajo, duro con los dirigentes del club: "No saben nada"

Uno de los entrenadores que se quedó sin trabajo en los últimos días salió muy duro contra los dirigentes del club que lo echó.

Edgardo Bauza, que no es de los DT más conversadores, no tuvo reparos a la hora de referirse a la salida forzada de Rosaro Central pocos meses después de haber ganado la Copa Argentina: "Se equivocaron", exclamó y añadió que "Nunca supieron que hice 108 goles ni que fui el máximo goleador ante Newell´s".

"Los dirigentes de Central no saben nada de fútbol", añadió el "Patón" quien también señaló que "No pensaba que iba a pasar, pero esto es fútbol y pasó, pero me parece que no era el momento...El club se equivoco y tomó una decisión apresurada. Para mi no entienden de fútbol. Los dirigentes de Central, la mayoría, no sabe de fútbol".

"Son jóvenes, experiencia les falta. Esto les va a venir bien para darse cuenta de cómo se tienen que manejar. Es muy doloroso lo que pasó contra Sol de Mayo. Y el público se los va a hacer sentir, en la calle y en la cancha. Esta es una dirigencia muy joven, que ha manejado el club a su manera. No soy quien para juzgar eso, pero esta experiencia les servirá para lo que viene", agregó el director técnico en una radio rosarina.