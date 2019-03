Quatrocchi: "Este grupo tiene muy merecida la victoria"

El entrenador interino de Estudiantes, analizó la victoria por 1 a 0 en el Clásico y marcó que "seguro que fue un quiebre la expulsión, tener un hombre de más te juega a favor, pero si uno no tiene un funcionamiento claro no se aprovecha. Los jugadores hicieron un gran partido".

Asmismo, contó que se ganó porque "porque los jugadores estuvieron en buen nivel, sabían lo que se jugaban y tuvieron agallas para jugarlo".

Respecto a la idea de juego, contó que "era salir con claridad del fondo y conseguir superioridad numérica y creo que salió bien. Los jugadores hicieron un gran partido y es muy meritorio".

En cuanto al ingreso en el once de Facundo Mura, contó que lo vio bien y es un jugador con un gran futuro. "Lo vi muy bien a Mura, nunca dudé de sus condiciones y su cabeza. Eso hizo que tenga un futuro prometedor. Entendió a la perfección lo que necesitaba el equipo".

Y sobre la Gata, reconoció que "a Gastón siempre lo tuve en mente, para que juegue a los costados del contención y por detrás de la línea media de ellos. Si no teníamos la salida clara ibamos a diluir su participación.

En tanto, sobre el arbitraje, no quiso opinar: "No sirve que analice a delfino, no suma en nada".

Por último, remarcó nuevamente que "este grupo tiene muy merecida la victoria y por eso ese festejo en el vestuario. Es una alegría inmensa".