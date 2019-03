Ortiz contra Delfino: "Que me expliquen por qué un árbitro que estaba parado dirige un Clásico"

El entrenador de Gimnasia, Hernán Ortiz, analizó la derrota por 1 a 0 del Lobo en el Clásico platense y remarcó la mala actuación del árbitro Germán Delfino.

El Indio no se guardó nada y reprochó: "creo que el partido se terminó después de la expulsión, que me expliquen por qué alguien que estaba parado dirige un Clásico en la otra fecha. Hay un codazo de Pavone, que no le saca nada. No me echó porque lo insulté, me salí de la línea perimetral".

"Tenemos bronca porque no actuó de la misma forma para los equipos, le veo la cara a Piovi después del codazo y era roja directa", agregó ofuscado el técnico y agregó: "Uno trata de hacer lo mejor, me voy con muchas bronca. Que te echen por salír del perímetro es una risa. Es determinante el árbitro, no ando llorando, pero a Pavone no lo echa, viene Andujar corriendo y no lo amonesta. Va Martín Arias y es amarilla".

Ya sobre el juego, destacó que "felicito a los jugadores porque hubo un orden defensivo, pero estamos muy calientes. Son partidos decisivos, no tengo nada contra el arbitro pero estaba parado y le dan el Clásico.

A la hora de explicar los cambios, manifestó que "quise contener el medio con Monti, tuvimos alguna chance y bueno, una lástima. Es muy difícil sostener con uno menos. Comba después estaba muerto, se desvirtuó todo".

También contó por qué saco al venezolano Vargas: "Necesita que lo asistamos, no tirar pelotazos, y el medio ya se había roto. Iba a ser más pelotazos que otra cosa y es algo que no me gusta".

Por último, sobre lo que viene, dijo: "Hay una final el viernes, tengo que darle tranquilidad a los jugadores. De los tres que quedan, dos son de local. Es una lástima porque nos sentíamos en condiciones de regalarle algo a la gente".