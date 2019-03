¿Qué le pasa a Justin?: “Recen por mí”, le pidió a su fans, en medio de versiones de depresión

Por primera vez, el cantante canadiense se abrió al público y contó que está “luchando” pero que se recuperará como “siempre”

| Publicado en Edición Impresa

“Recen por mí” escribió ayer Justin Bieber en su cuenta de Instagram, en donde lo siguen más de 105 millones de personas, la mayoría, seguidores de este ídolo pop que acaba de cumplir 25 años en uno de los momentos más controversiales de su, todavía, corta vida.

Es que a pesar de haber tocado el cielo con las manos en menos de su cuarto de siglo de existencia, Justin Bieber no la está pasando bien desde hace un tiempo. Y aunque su flamante esposa, la joven y bella modelo Hailey Baldwin, lo apuntala en su vida cotidiana, el jovencito rebelde no la está pasando bien y ayer decidió contárselo a todo el mundo.

En un sorpresivo posteo, Bieber, quien enfrenta fuertísimos rumores de depresión, dio algunos indicios sobre su drama personal y cómo está trabajando para salir de este pozo.

“He estado luchando mucho. Sintiéndome desconectado y raro... Siempre me recupero, así que no estoy preocupado. Solo quería acercarme y pedirles que recen por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan, gracias… Esta es la temporada más humana en la que he estado enfrentando mis cosas”, escribió el blondo en la red social de las fotografías junto a una imagen en la que está acompañado por Kanye West y Scooter Braun -su manager-, y en la que los tres están con los ojos cerrados.

El mensaje ha preocupado muchísimo a sus seguidores y fans quienes, al instante, respondiendo a su pedido con oraciones que no dudaron en dejarles escritas como comentarios.

Ayer, tras ese posteo que recorrió el mundo, Bieber subió historias de Instagram en la que se veía la bella Baldwin y su equipo profesional, todos viajando en un jet privado. De fondo se escuchaba la voz de Justin, quien filmaba los breves registros audiovisuales.

Según publicó la revista People, citando a allegados al cantante canadiense, el descargo virtual de Bieber sería parte de un tratamiento que está recibiendo para mejorarse. “Ese post en Instagram era una parte importante en su recuperación. Ha sido un gran paso para él hacer esto. Estaba un poco nervioso por ser un personaje público, pero también sabe que el camino a su recuperación pasa por este nivel de honestidad. Ha decidido que ahora es el momento de abordar las cosas y dejar que todo el mundo sepa qué esta pasando”, publicó la revista estadounidense.

Bieber, en los últimos días, ha protagonizado gran cantidad de titulares en diferentes portales de internet, en los que se ha dicho desde que habría engañado a Baldwin con su ex Selena Gómez, y que la sobrina del actor le habría pedido el divorcio; hasta que él se habría distanciado de su esposa tras ver un “me gusta” que Shawn Mendes le dio a una publicación de la bella modelo en Instagram. Sin embargo, los videos que Bieber mostró ayer en sus redes demuestran que con su mujer está todo más que bien, al menos, lo que aparentan.

Problemas de alcohol y de drogas también han circulado esta semana como posibles problemas del joven cantante, quien a fines del año pasado habría sido internado para tratar una depresión. Algunos dijeron, en aquel entonces, que se debía a lo mal que la estaba pasando su ex, Selena Gómez, con quien ha mantenido una relación tóxica, tras haberse separado una vez más, y tras enterarse que se iba a casar con Baldwin.

Justin nunca se había sincerado con sus problemas personales como hasta ahora.