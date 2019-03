¿No será mucho?: Moria se burló de Natacha y se cruzó con Ulises

Animando un evento, la diva ortomolecular ironizó sobre el estilo de vida de la mediática y causó la furia de su hermano. Batalla virtual

Moria no se anduvo con vueltas y contestó las críticas de Ulises en su cuenta de Twitter / archivo

La muerte de Natacha Jaitt sigue provocando repercusiones mediáticas. Tras una semana en la que mucho se habló sobre la enfermedad que padecía, este finde volvieron los cruces en torno a su figura. Ahora fue Moria Casán la protagonista de una nueva y gran polémica al tomarse de forma jocosa su fallecimiento mientras animaba una fiesta en un boliche.

Según se registra en un video que se viralizó en las redes, Moria anima a la gente a disfrutar del momento y, para ejemplificar, no tiene mejor idea que poner el ejemplo de la recientemente fallecida Natacha Jaitt.

“Pásenla bomba, eh, pero pásenla bomba ahora. Miren dónde está Natacha ahora: bajo tierra. Pero Natacha la pasó bomba... Hay que desdramatizar”, tira La One, y enseguida continúa, entre aplausos y abucheos del público: “Hay un dicho que dice: ‘Antes de que se la coman los gusanos, que se la coman los humanos’”. Y remató: “Natacha se comió a todos los humanos del mundo”.

Tras conocerse ese video, en las redes fueron muchos los que la criticaron. Desde Ángel de Brito, amigo de la mediática, hasta el propio hermano de Natacha, Ulises, quien disparó sin piedad contra Casán.

“Qué vergüenza que hagas humor con la muerte de mi hermana. Cuando estaba viva, no decías nada”, le tiró Ulises, y no dudó en calificar a Moria como “ser diabólico y siniestro”, además del sutil apodo que le inventó: “Sor.. humano”. “Perdónalos Jesucristo, no saben lo que hacen”, agregó Ulises, quien pidió “urgente una rinoscopía” para la madre de Sofía Gala.

Claro que Moria no se quedó en el molde. Desde Mendoza, disparó con todo contra Ulises, y prometió que hoy, en “Incorrectas”, le pondrá leña al carbón. “Al vengador de telgopor devenido en pastorcito que se la pasa bendiciendo y embanderando a tereso, nuestro hombre manikí cosificado y a los berretas editores de mi talento”, escribió Moria y pidió “#Desdramatizar” y “#Abstenerse los de mente y lenguaje limitado”.