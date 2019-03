Ricardo Centurión arrepentido dice que "estuve mal de la cabeza"

Ricardo Centurión decidió hablar de su situación en una larga entrevista en la que reconoció sentirse arrepentido por la conducta asumida con Coudet y anticipó que quiere hablar con el entrenador.

El controvertido futbolista de Racing decidió romper el silencio después de la pelea pública con en DT que provocó su apartamiento del plantel profesional y tener que entrenar con el equipo de Reserva.

"Estuve mal de la cabeza, pero ya pasó el tiempo y, pensando muy bien las cosas, me siento mejor y con ganas de revertir esto y seguir adelante", dijo "Ricky" durante una entrevista concedida a un canal deportivo.

Cando lo consultaron acerca de la reacción que tuvo en la cancha de River cuando Coudet lo llamó para ingresar aclaró "Estaba fastidioso por quedar afuera del once inicial. Yo no pido explicaciones de por qué me sacan, pero a nadie le gusta quedar afuera del equipo titular. Capaz 'El Chacho me vio con cara de o... o fastidioso y lo notó en el entretiempo. Después me tocó entrar y todos sabemos lo que sucedió".

Finalmente agregó que "Fue un trago muy amargo, 'Chacho' no se merecía que yo lo empuje, sinceramente y de corazón. Son cosas que se arreglan en otro lado, puertas adentro", reconoció "Ricky" y sostuvo que el hecho le sirve como "experiencia y enseñanza" de cara a lo que viene en su carrera.