Cristina hizo pública la historia clínica de su hija

Lo hizo a través de las redes sociales, previo a emprender el regreso desde Cuba

La ex presidenta Cristina Kirchner confirmó hoy a través de las redes sociales, con una serie de tuits, que mañana regresa al país desde Cuba, y agradeció a los profesionales médicos que están atendiendo a su hija Florencia en La habana, además de publicar la carátula de su historia clínica.

"El viernes, en Tribunales, presentaremos el resumen de la historia clínica de Florencia donde se detallan los diagnósticos médicos sobre su salud", dice el mensaje que la senadora difundió a través de Twitter.

"Fue ella, en virtud de las mentiras y falsedades publicadas en estos días, quien me pidió que se conozcan públicamente", sostuvo Cristina Kirchner en el tuit en el que adjunta la historia clínica de Florencia.

En otro de los mensajes, la ex presidenta señala que su hija "piensa que de este modo terminará el circo de violencia sobre ella y su estado de salud... No se... La verdad es que me hubiera gustado no tener que hacerlo, pero es tanto el odio y la violencia que ejercen contra su persona, que tal vez tenga razón".

Y finaliza diciendo que "aunque en realidad, sabiendo cómo funciona el tándem Partido judicial - Medios de comunicación, ni bien se presente el certificado en mesa de entradas, sólo es una cuestión de tiempo su filtración a los medios y su difusión masiva. Así está hoy la Argentina".