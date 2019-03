Para Frigerio, "Macri está caliente con los que plantean un camino fácil para la Argentina"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo que el presidente Mauricio Macri está "caliente con los que plantean un camino fácil para la Argentina", al hacerse eco de las palabras pronunciadas por el mandatario esta semana. "Macri está caliente o cansado de aquellos que de alguna manera plantean un camino fácil para la Argentina", dijo el ministro anoche en declaraciones a CNN Radio, y agregó: "70 años de políticas erradas no se resuelven en poco tiempo ni haciendo más de lo mismo".

El jueves pasado, el presidente Macri afirmó ante funcionarios, en un acto en el Centro Cultural Kirchner (CCK): "Estoy caliente con la mentira de los que proponen un atajo". Y apuntó contra los que "proponen una solución mágica" tras pedir "remarla un poco más, sin llorarla".

En tanto, Frigerio analizó que el jefe del Estado "viene trabajando, hace tres años, en atacar la base de los problemas". "Entendemos y comprendemos que no siempre es fácil de ver en una coyuntura difícil donde el sueldo no alcanza", puntualizó Frigerio. De la misma manera, manifestó que "las reformas de base se están haciendo, no sólo en la economía: en lo institucional, en la lucha contra el narcotráfico, en la integración de la Argentina con el mundo…".

"Estamos haciendo reformas estructurales que tienen el sentido de asegurar que la Argentina realmente va a transitar en una agenda de desarrollo económico", aseguró el ministro. Para Frigerio, pese a la suba del dólar -que ayer llegó cerró arriba de 42 pesos- "lo que más angustia a la gente es la inflación". "Confiamos en que a medida que transcurran los meses del año, va a ir bajando", finalizó el ministro.