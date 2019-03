Susana se quedó “muda” con el rumor de Disi y Calabró

| Publicado en Edición Impresa

“Me quedé muda, no lo podía creer. Pero por respeto a un gran compañero no quiero opinar. A Emilio Disi lo amé, era tan compañero y tan genial. Él no está para defenderse. Ahora a esta altura que se largue esto, la verdad que no entiendo por qué”, aseguró Susana Giménez, consultada sobre el rumor de affaire entre el humorista y la vedette Iliana Calabró. Y se refirió a la viuda del cómico, que fue quien confesó esto en la tevé: “No la conozco tan profundamente, no sé por qué lo habrá hecho, tendrá sus motivos…. Él no está, no sabemos si es verdad o mentira”.