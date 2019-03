San Luis no fue el de siempre y el Marrón no lo perdonó

El Marista no estuvo fino y cayó ajustadamente ante Belgrano Athletic por 22 a 15 en un partido que fue disputado en La Cumbre

En el marco de la segunda fecha del URBA Top 12 San Luis cayó ante Belgrano Athletic por 22 a 15 tras un encuentro muy friccionado en el que los dos equipos poca ventaja se pudieron sacar.

El conjunto de nuestra ciudad no pudo esta vez frente a un rival que solamente se mostró ordenado y que venía de ser vapuleado por el sorprendente CUBA de Esteban Lasala.

En el primer tiempo, los dos conjuntos se midieron por demás y el juego se trabó muchísimo en la mitad de la cancha haciendo que el cotejo sea deslucido y solo la buen a acción del try de Belgrano sacudió la modorra de los que se acercaron hasta 520 y 29.

Ahí apareció cierto juego elaborado en San Luis que permitió el try de Robertino Fileni que empardó las acciones tras una buena intervención de la pareja de centros azulgrana: Facundo Gibert y Talo Molina Ferrer.

Los penales de Felipe Campodónico y Rafael Migale sirvieron para que todo quedara en tablas. Y estuvo bien, porque ni San Luis ni Belgrano hicieron méritos necesarios para volcar el marcador a su favor.

SE EQUIVOCÓ Y LO PAGÓ MUY CARO

Y cuando en este tipo de cotejos, no se saca ventajas, lo que sucede es lo que finalmente ocurrió; el azulgrana no terminó de cerrar las jugadas que elaboró y Belgrano (sin ser una máquina de rugby) fue absolutamente efectivo para volverse a Virrey Del Pino con una victoria muy festejada.

Porque sonó a paradoja lo que sucedió en el periplo final, porque de entrada San Luis se plantó con decisión en campo visitante y llegó a vulnerarlo con el try de Alan Oubiña, pero tras hacer el gasto y no poder facturar otra vez, se fue desdibujando algo que Belgrano no dejó pasar. El Marrón llegó y golpeó sin dudarlo las dos veces que tuvo y así se quedó con el encuentro. No fue el momento oportuno de la caída marista, justo cuando se asoma la Plata y el clásico de nuestra ciudad.