Universitario debutó con triunfo

Universitario se impuso por 25 a 10 ante Don Bosco en el inicio de una nueva temporada en la Primera B de la URBA. El conjunto “albinegro” tuvo un auspicioso debut de la mano de su nuevo entrenador Ricky Morgan y el elenco local mostró un comienzo avasallante, en donde pudo apoyar dos tries por intermedio de Buiatti y Brandoni, merced a la velocidad de su juego. En el complemento bajó su ritmo, no obstante supo golpear en los momentos justos con los tries de Brandoni y Fernández. Asimismo, a poco del cierre el conjunto “salesiano” a puro empuje logró descontar con los tries de Galván y Rao.

En la U hubo tres debutantes: Facundo Gisbert, Lisandro Urréjola y Federico Espinoza. Con este resultado la U dio inicio al camino de su recuperación, que tiene una sola misión: volver a la Primera A. La semana próxima viajará a Maschwitz, para chocar con Manuel Belgrano.