La Plata lo tuvo a tiro pero no le alcanzó para doblegar a un bravo CUBA en Villa de Mayo

Por la segunda fecha del URBA Top 12, La Plata perdió 26 a 16 con el Club Universitario de Buenos Aires en Villa de Mayo y estiró la racha negativa porque no le puede ganar desde el 2014 (perdió los últimos seis).

El amarillo defendió bien, pero falló en situaciones de ataque. CUBA por su parte sacó provecho de cada una de las que tuvo y lo lastimó.

En el primer tiempo La Plata jugó la mayor parte en campo rival, pero no lo pudo quebrar. En dos situaciones de ataque para el canario los de Villa de Mayo recuperaron la pelota y se fueron sin oposición al ingoal. El canario sumó con tres penales de Pedro Mercerat para quedar abajo por 14 a 9.

En el complemento el equipo de Dimas Suffern Quirno se plantó bien en defensa y el local no lo pudo lastimar. CUBA siguió con su juego simple basado en el pack de forwards y con un jugador distinto como su octavo, Benito Ortíz de Rosas, generó peligro para la defensa amarilla y puso a su equipo siempre adelante.

El conjunto de Villa de Mayo buscó el error rival y lo encontró una vez más tras un ataque de La Plata.

Con un try más, CUBA dejó el marcador en 26 a 9. Minutos después un try del capitán, Martín Fontán y posterior conversión de Mercerat, La Plata se volvió a meter en partido. Sin embargo, no le alcanzó para conseguir la remontada y terminó siendo derrota.

El próximo sábado la ciudad será una fiesta porque en Gonnet, La Plata recibirá a su clásico rival San Luis.