Mal arranque para Albatros y victoria de Atl. y Progreso

| Publicado en Edición Impresa

En el inicio de la actividad oficial de la URBA, Albatros no pudo como local en Hernández y cayó sin atenuantes con Delta por 36 a 10 en la 1ra fecha del torneo de Primera C.

El Tricolor, que contó con el debut oficial de Martín Haidar como entrenador, nunca pudo quebrar a Delta y ante su gente no pudo festejar en el inicio del campeonato.

En la primera parte, Albatros no supo romper la defensa rival y Delta cuando tuvo la guinda aprovechó su efectividad para irse al descanso 17 a 0 arriba en el marcador gracias a dos tries y un penal.

En el ST, el entrenador Tricolor y ex jugador de La Plata Rugby, movió el banco de suplentes y logró achicar distancia con un penal de Bruno Balatti y un try del recién ingresado Ian Mac Dougall. Albatros, que además tuvo el debut oficial de Elias Pagnoni, sintió que lo podía dar vuelta, pero el conjunto visitante no se achicó y en diez minutos lo acorraló contra su ingoal. Allí le propinó tres tries y liquidó el partido en 36 a 10. La próxima semana el equipo en 135 y 515 recibirá al ascendido Old Georgian.

El Tricolor formó con: Y. Ledesma, L. Bombini, E. Pagnoni, F. Pereyra, T. Bisceglia, A. Toledo, J. Bisceglia, F. Martinetto, M. Sorino, F. Santín, B.Balatti, E. Elizondo, D. Polari y S. Lambre. Ingresaron: R.Roletto, I. Mac Dougall, L. Benavídez y N.Ferreira

TRIUNFAZO DE ATLÉTICO Y PROGRESO EN EL DEBUT

En su estreno en el torneo de Primera C de la URBA, Atlético y Progreso de Brandsen derrotó por 44 a 34 de local a CASA de Padua en un entretenido partido.

La próxima fecha, el Rojiverde visitará a Luján.