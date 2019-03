Nicolás Cabrera debutó con la camiseta “tricolor”

| Publicado en Edición Impresa

No fue un sábado más para el Centro de Fomento Ringuelet, que después de haber debutado con victoria en la primera presentación, ayer se dio el gusto de alistar en su formación titular nada menos que al volante Nicolás Cabrera, una de las incorporaciones de jerarquía en la Liga Amateur Platense.

El ex jugador de Gimnasia e Independiente, entre otros equipos (llevó la 8 en la espalda), aportó su cuota de experiencia en la mitad de la cancha, aunque su trabajo no alcanzó para evitar la derrota ante la Asociación Brandsen, que dicho sea de paso, sumó el primer éxito (3-1) en este torneo Apertura 2019. Sin dudas que la presencia de Nico Cabrera generó expectativa en la gente del “Tricolor”, que pudo ver en escena a uno de los jugadores que dejó su sello en el fútbol profesional. El Coronel, necesita sumar todos los puntos que sean posibles en esta temporada, pues se el “fantasma” del descenso lo empieza a perseguir. Con los tres puntos de ayer, consiguió un poco de oxígeno, aunque no se tiene que confiar demasiado.