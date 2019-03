Chefs de redes sociales, una moda que crece y no para de sumar seguidores

También conocidos como youtubers gastronómicos, cada vez son más los que, con carisma y estilo propio, conquistan la web enseñando a cocinar o brindando secretos para las mejores recetas

Paco Almeida (36) empezó a cocinar cuando tenía 18 años, ni bien terminó el secundario. Arrancó con un curso de gastronomía en Bariloche, su ciudad natal, y luego continuó trabajando en varios restaurantes de nuestra ciudad, donde se vino a estudiar comunicación social pero sin perder jamás su pasión por la cocina. Pasión que lo llevó a conocer varios rincones del mundo. “Estuve cocinando en Nueva Zelanda, Canadá, Costa Rica, México -recuerda-, y después volví a La Plata para terminar de estudiar la carrera de comunicación y empezar con lo que es la comunicación gastronómica. Hoy me dedico de lleno a eso. Hago redes sociales, contenidos, televisión. Empecé con Facebook, después me sumé a Twitter y hoy tengo una cuenta de YouTube. Pero lo que más hago son recetas cortas y estilo gourmet para Instagram, donde suelo mostrar mis recetas en videos que no duran más de un minuto”.

El caso de Paco Almeida (@chefpacoalmeida), uno de los influencers gastronómicos del momento, no es aislado ni mucho menos. Al contrario: se inscribe en una tendencia que no para de sumar exponentes de un lado de la pantalla y, a la vez, de multiplicar seguidores del otro. Puede ser la mejor forma de cocinar un pollo al limón, una clase magistral para hacer viandas saludables o la posibilidad de aprender a hornear pizzas para celíacos. Sea la receta que sea, cada vez son más los cocineros y chefs argentinos que forman parte de los videos más vistos de YouTube y que, a su modo y con su carisma, conquistan una de las categorías más vistas de esa plataforma: la cocina.

“En mi caso arranqué a difundir mis recetas por la web porque mi mujer es periodista y yo doy clases de cocina hace 18 años”, cuenta por su parte Toto Liera, otro de los youtubers gastronómicos de la Ciudad con fuerte presencia en las redes (@lacocinadetoto).

A nivel nacional, algunos de los ejemplos que de manera más notable confirman el fenómeno en las redes son los canales “Locos X el Asado” (con más de un millón de suscriptores), “Paulina Cocina” (988 mil) y “Soy Celíaco, No Extraterrestre” (casi 50 mil), que empezaron en YouTube por el placer de cocinar pero actualmente brindan un servicio a la comunidad. De hecho, como se dijo, la “cocina” es una de las categorías más vistas en YouTube, elegida por casi el 50 por ciento de argentinos, según una encuesta reciente desarrollada por Google.

“Locos X el Asado (LXA) comienza allá por fines del 2012: con mi amigo y hoy socio, Kevin Chochlac, queríamos formar una comunidad que una a todos los amantes del asado como nosotros”, recuerda Luciano “Laucha” Luchetti, fundador del canal. El paso a paso de cómo se prepara un costillar a pura leña inyectado al vino tinto, un chimichurri casero y una bondiola braseada a la cerveza son los videos más populares de LXA, con millones de visualizaciones, que convocan al público nacional e internacional interesado en la famosa carne argentina.

“Desde el exterior nos piden que les indiquemos de qué manera pueden pedir los cortes argentinos en su país, de dónde provienen, cómo se cortan”, contó Luchetti, que está terminando una serie en la Patagonia y tiene planes de hacer especiales en el norte del país y otros países de América.

MAS CASOS

Un pastel de papas fue la receta del primer video que publicó hace casi diez años “Paulina Cocina”, quien empezó en YouTube para divertirse y ahora es una de las youtubers gastronómicas más populares del país. “Se me ocurrió jugar al programa de cocina con el concepto de que yo era una estrella mega famosa, pero no lo hacía para que lo viera alguien sino para saludar a mis amigos porque en ese momento vivía en Barcelona”, cuenta la cocinera.

Sin embargo, con un crecimiento progresivo que la llevó a sumar hoy casi un millón de suscriptores, fue alcanzando popularidad y se dio cuenta de que podía hacer un proyecto más grande. “Todos los días recibo muchos mensajes del estilo ‘no cocinaba nada y ahora me animé porque me parece re fácil y me salió bien’, y para mí eso es lo mejor que me pueden decir”, destacó Paulina, que este año planea sacar un nuevo libro de recetas.

Entre sus videos más populares están los llamados “meal prep”, que les permiten a las personas organizarse con su alimentación: cocinar un día para comer toda la semana saludable o preparar viandas para llevar al trabajo, por ejemplo.

Desde Tucumán, Alejandra Budán y Gabriel Guanca Cossa, fundadores del canal “Soy Celíaco, No Extraterrestre”, cuentan por su parte que “no es fácil tener celiaquía y mucho menos en el interior del país, donde los productos son mucho más caros y hay menos variedad de opciones”. Con esa idea clara, crearon su canal en 2015 para “entretener, compartir experiencias y ayudar a las personas a cocinar sin gluten en casa, con ingredientes accesibles”. Lo que hacen es mostrarle a la gente cómo llevan su relación con la cocina sin gluten, en especial Gabriel que es celíaco, pero aclaran “sin ser profesionales de la cocina”.

Sobre la respuesta que reciben de su comunidad, cuentan que “es muy fuerte ver que una persona, sin conocerte y quizá a miles de kilómetros, hizo algo que vos le propusiste en un video. Alguien está dedicándote su valioso tiempo, porque quiere hacer algo junto a vos”.