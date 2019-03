Sigue la falta de vacunas del calendario en la Región

| Publicado en Edición Impresa

Los problemas con la distribución de las vacunas del calendario nacional para chicos de 11 años se acentúan porque desde hace varias semanas que no hay dosis en los vacunatorios oficiales y se complica conseguirlas tambièn en la farmacias.

Según se pudo saber, la escasez de dosis en el hospital Sbarra (ex Casa Cuna) y en el vacunatorio Elina de la Serna (de 8 entre 41 y 42), se hace sentir desde principios de este mes, fundamentalmente en lo que respecta a las vacunas a Meningococo y triple bacteriana, situación que fue certificada por el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que tiene el rol de distribuir las dosis que debiera entregarle el ministerio de salud nacional.

Desde el colegio de farmacéuticos de La Plata indicaron que “la preocupación de los pacientes a la hora de no encontrarse con las vacunas necesarias muchas veces culmina en los mostradores de las farmacias que no poseen dichos insumos”, y agregaron; “en ese sentido es importante mencionar que si bien las obras sociales no están obligadas a cubrir las vacunas que se encuentran en el Calendario, los afiliados pueden consultar por reintegros ante faltante en el sistema público y encargarlas en una droguería a través de una farmacia”.

CHARLA PARA PROFESIONALES

En el colegio de farmacèuticos local se realizarà una charla sobre vacunación de adultos. La misma estará a cargo del médico Amadeo Esposto y se pondrá el énfasis en las antigripales y neumococcica. El encuentro pra profesionales del sector se desarrollará este jueves 28 de marzo de 13.30 a 15 en la sede de diagonal 75 Nº 354 entre 61 y 17.