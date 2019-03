Excarcelan a cuatro ex funcionarios kirchneristas por la causa de los Cuadernos

El Tribunal de Apelaciones consideró que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la pesquisa y ordenó imponer una fianza

La Cámara Federal porteña excarceló hoy a cuatro ex funcionarios kirchneristas detenidos en una investigación por presunta cartelización de la obra pública, abierta a raíz de declaraciones de arrepentidos en la causa por los cuadernos de las coimas en la obra pública.

Se trata del ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, del ex gerente de Obras y Servicios Viales Sandro Férgola, del ex gerente de ese mismo organismo Sergio Passacantando, y de Germán Nivello, ex integrante de la Secretaría de Obras Públicas, informaron fuentes judiciales.

Todos fueron apresados el 9 de marzo último por orden del juez federal Claudio Bonadio, pero el Tribunal de Apelaciones consideró que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la pesquisa, y ordenó imponer una fianza.

La decisión fue tomada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi