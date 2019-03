Tras el aumento de Shell, YPF anunció que desde la medianoche suben la nafta y el gasoil

La petrolera YPF anunció que desde la medianoche aumentará el precio de sus naftas en un 4,55% y del gasoil un 4,89%, como consecuencia del aumento en el Impuesto a los Combustibles Líquidos, el tipo de cambio y las variaciones en el precio del Brent.

De esta manera la compañía de mayoría accionaria estatal se sumó al incremento que rige desde la cero de hoy dispuesto por la empresa Raizen, operadora de la marca Shell en la Argentina, que decidió aumentos del 9,5% al argumentar los mismos motivos de costos.

Además de las dos compañías que controlan alrededor del 75% del mercado de combustibles al público, se espera que en las próximas horas hagan sus anuncios de incrementos el resto de las petroleras como Axion, Puma, Gulf o Dapsa.

Desde la petrolera nacional se informó que a pesar de los incrementos y en un mercado en competencia, "los precios de YPF se siguen ubicando entre los más bajos de la región".

Como ocurrió en otras oportunidades, el mayor incremento porcentual en los precios del gasoil tiene que ver con el componente importado de este combustible en el abastecimiento de la demanda local, ya que la Argentina es deficitario en ese segmento.

De esta manera los nuevos precios de referencia en la Ciudad de Buenos Aires serán para la Nafta Súper de $40,43 (hasta hoy $38,67) y la nafta premium o Infinia de $46,65 (hoy $44,62).

En tanto, para las dos variedades de gasoil los nuevos precios vigentes desde la medianoche serán en el caso del Diesel 500 de $37,94 (hoy $ 36,17), y para la infinía Diesel de $44,40 (hoy $42,33).

Tanto en naftas como en gasoil, los precios de referencia de Capital Federal pueden variar según las zonas, debido a los costos de distribución para abastecer las diferentes provincias.

La empresa YPF informó esta noche que los aumentos reflejan "el efecto de variables clave para la conformación de los precios, como son el aumento en el Impuesto a los Ciombustibles Líquidos (ICL) e Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), el tipo de cambio y las variaciones en el precio del crudo Brent".

Los precios anunciados por YPF "siguen siendo de los más bajos de la región", tanto en naftas como en gasoil, subrayó el comunicado.

En ese sentido, de acuerdo a la última publicación Global Petrol Prices las naftas en la ciudad de Buenos Aires alcanza los US$ 0,93 por litro, frente a US$ 1,07 de Perú, el US$ 1,08 de Paraguay, US$ 1,11 de Brasil, el US$ 1,20 de Chile y el US$ 1,70 de Uruguay.

La compañía también precisó que "en un marco de volatilidad de las variables que determinan el precio de los combustibles, YPF ha venido buscando adecuar dinámicamente sus precios en los últimos meses".

La razón de esa política de precios responde a la necesidad de "atenuar el impacto de los aumentos en el consumo de naftas y gasoil" en un mercado que sufrió una baja de la demanda del -6,3% durante el último semestre.

Raizen fue la primera en disponer los aumentos que regirán durante abril, y desde la cero de hoy sus nuevos precios son para la nafta Fórmula Súper de $43,36; Fórmula V-Power $49,98; V-Power Diesel $47,98 y Fómula Diesel $41,39.