Dura derrota de la U frente a Manuel Belgrano por 37 a 19

Por la segunda fecha del Torneo de Primera B de la URBA Universitario cayó como visitante frente a Manuel Belgrano por 37 a 19 en una tarde en donde no le salió nada.

Desde el comienzo el equipo marista fue superior impuso su ritmo de juego, así fue que a los 12m. Cifone apoyó para los locales y minutos después pudo sumar por un penal de Menéndez, que estableció el 10 a 0 inicial. A los 20m. Por medio de un try penal la U acortó diferencia en el tanteador. Asimismo no pudo sostenerla ya que el conjunto local por la patada de Menéndez, volvió a sumar y sobre el cierre del PT Tumulty con un nuevo try dejó las chapas en 23 a 7. En el complemento la U empezó mejor y aprovechó un scrum para apoyar por intermedio de Gaudio, esto le dio bríos a la U y pudo acertar un nuevo try que apoyó Pardini. El equipo conducido por el ex Puma Pato Albacete, con dos tries certeros de Aguirre Pini, liquidó el encuentro. La próxima semana Universitario recibirá a San Andrés.