Hillary Clinton descarta ser candidata en las presidenciales 2020

La ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton aseguró hoy que no competirá otra vez en las elecciones de 2020 y sumó incertidumbre a una primaria del Partido Demócrata con más de una docena de candidatos y sin un liderazgo claro.

"No voy a competir" en las elecciones de 2020, afirmó Clinton en una entrevista con medio local de Nueva York y remarcó que seguirá "trabajando y defendiendo" los temas en los que cree.

"No estamos solo polarizados. Nos hemos metido, realmente, en campos opuestos de manera como no he visto en mi vida adulta", recalcó en clara referencia al gobierno de Donald Trump.

La ex secretaria de Estado bajo el mandato del presidente Barack Obama anunció que tendrá un papel activo en el próximo año electoral, pero no como candidata, según reprodujo la agencia de noticias EFE.

En contraposición, este fin de semana, el senador Bernie Sanders, quien disputó ya la candidatura demócrata con Clinton en 2016, realizó su primer acto de campaña de cara a las primarias del año próximo.

La nutrida contienda por la candidatura demócrata a las presidenciales de 2020 cuenta entre los aspirantes con las senadoras Kamala Harris, Elizabeth Warren y Kirsten Gillibrand, así como con el ex secretario de Vivienda Julián Castro, entre otros.

La gran incógnita aún es si el ex vicepresidente de Obama, Joseph Biden, será candidato el año próximo.