¿Quiénes son los empresarios más ricos de Argentina?

A nivel mundial, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, sigue siendo el empresario más rico del mundo y por segundo año consecutivo lidera el ránking que elabora la revista Forbes

El dueño de Amazon, Jeff Bezos, sigue siendo el empresario más rico del mundo con una fortuna estimada en US$ 131.000 millones, y por segundo año consecutivo lidera el ránking que elabora la revista Forbes.

Bezos aumentó su capital en casi US$ 20.000 millones, desde los US$ 112.000 millones con los que contaba el año pasado, reportó la agencia EFE.

La revista menciona también la situación marital del empresario, que anunció en enero la separación de su mujer, MacKenzie Tuttle, quien, según las leyes del Estado de Washington, podría reclamar hasta la mitad de la fortuna de Bezos, que fundó Amazon a poco de contraer matrimonio.

A Bezos le sigue el cofundador de Microsoft, Bill Gates, con un total de US$ 96.500 millones, y en tercer lugar se encuentra el inversor Warren Buffet (US$ 82.500 millones), seguido del propietario del conglomerado de moda de lujo LVMH, el francés Bernard Arnault (US$ 76.000 millones).

Siguen el mexicano Carlos Slim, el primer latino en figurar en la lista, con una fortuna valorada en US$ 64.000 millones de dólares, y después el fundador de Inditex (matriz de las tiendas Zara), el español Amancio Ortega, que posee activos por valor de US$ 62.700 millones.

De acuerdo con la revista, este año entraron a la élite de la riqueza 195 nuevos millonarios, entre los cuales se destaca la joven Kylie Jenner, magnate de los cosméticos, que con 21 años es la millonaria más joven del mundo.

Entre los argentinos, quien primero aparece es Alejandro Bulgheroni, de Pan American Energy Group, en el puesto 715. Su fortuna es de 3100 millones de dólares.

El resto de la lista la completan el empresario farmacéutico Alberto Roemmers, quien controla bienes por US$300 millones, y está en el lugar 745.

El cuarto puesto es compartido entre Eduardo Eurnekian, de Corporación América; Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre; y Gregorio Pérez Companc, principal accionista de Molinos. Estos empresarios están en el puesto 1425 del ranking, con una fortuna de 1600 millones de dólares.