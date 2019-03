Canapino baraja la posibilidad de dejar el TC

| Publicado en Edición Impresa

Agustín Canapino, actual campeón del Turismo Carretera, se mostró preocupado con el funcionamiento de su Chevrolet y aseguró que se encuentra analizando de qué manera continuará en la categoría.

En la carrera, que se desarrolló en el Autódromo Centenario de Neuquén, tuvo una complicado jornada del día sábado y finalizó a 2s9 del tiempo conseguido por el poleman, Valentín Aguirre, que a la postre sería el ganador de la competencia disputada en tierra neuquina.

Al ser consultado Canapino por lo que podía rescatar de esta jornada, el arrecifeño indicó: “estamos lejos, no hay mucho para decir. Ya desde Viedma estábamos lentos. Me falta en todos los parciales. No hay mucho para analizar”.

Tal era la preocupación de Canapino que aseguró: “a pesar cómo se sigue. A ver si hay que hacer un parate, a ver si hay que buscar otra alternativa o tratar de seguir intentándolo”. A lo que el último campeón de la categoría añadió que “estamos funcionando muy mal y venir a correr así no tiene ningún sentido. Está difícil en lo económico también así que ya lo pensaremos tranquilos en la semana”.

Por otra parte, Canapino aclaró que “la realidad es que al auto no le falta nada desde lo económico. Lo que sí pasó en el 2018 es que con la devaluación hubo cosas que aumentaron un 100% y otras, 50%. Entonces, como los contratos se habían firmado en diciembre del 2017 para todo el 2018, con los aumentos que hubo se licuó la ganancia. Es decir, no hubo falta de elementos pero tampoco tuvimos rentabilidad. Como equipo fuimos campeones pero no ganamos plata. Y este año hay costos que se elevaron”.