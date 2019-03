Con ausencia de gobernadores, se realizó el congreso del PJ en Ferro

La ausencia de la mayoría de los gobernadores peronistas en el congreso partidario realizado hoy en el microestadio de Ferro, a meses de las elecciones presidenciales, fue el dato político de la jornada porque el encuentro fue dominado por el kirchnerismo.

En comparación, la foto del escenario central de hoy con la de 2015 en Parque Norte, junto al entonces candidato Daniel Scioli, tuvo mucho menos figuras de peso territorial a nivel nacional, por la ausencia de mandatarios provinciales que integran Alternativa Federal, como un espacio alternativo a Cambiemos y al kirchnerismo.

Sin embargo, el dato de que solo dos gobernadores, Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Gildo Insfrán (Formosa), asistieron al congreso no resultó tan desalentador para los congresales que claman por la unidad, en vista de que los no concurrentes enviaron a sus representantes y dijeron presente algunos vicegobernadores.

En la lista de ausentes, figuraron los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta), Sergio Casas (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Juan Manzur (Tucumán), Lucía Corpacci (Catamarca), Carlos Verna (La Pampa) y Mariano Arcioni (Chubut).

En el caso de Chaco, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego asistieron sus vicegobernadores: Daniel Capitanich, Pablo González, José Neder y Juan Carlos Arcondo, respectivamente.

Por su parte, de los doce congresales de Río Negro liderados por el intendente de General Roca, Martín Soria, solo faltó uno: el senador Miguel Pichetto.

Los gobernadores que le dieron totalmente la espalda al congreso fueron Juan Manuel Urtubey (Salta) y Juan Schiaretti (Córdoba), quienes no enviaron a sus congresales, mientras que el resto de las provincias tuvieron representantes, confirmaron a Télam fuentes partidarias.

Respecto a la ausencia del peronismo cordobés, el diputado y candidato a gobernador de Córdoba por Unidad Ciudadana, Pablo Carro, manifestó: "El PJ cordobés debería haber mandado a sus congresales para discutir la estrategia electoral en el interior del partido".

Asimismo, el ex jefe de Gabinete kirchnerista Alberto Fernández desdramatizó la ausencia de los gobernadores al afirmar que dialogó con todos y le dijeron que estaban representados por sus congresales. "Lo preocupante es que no manden a los congresales", cerró.

Otro de los que asistieron fueron los legisladores José Luis Gioja, Daniel Scioli, Agustín Rossi, Eduardo de Pedro, Fernando Espinoza, José Mayans, Luis Beder Herrera, Andres Larroque, Daniel Filmus y Felipe Solá, entre otros.

Entre los intendentes bonaerenses se destacaron Verónica Magario (La Matanza), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Julio Zamora (Tigre), Mariano Cascallares (Almirante Brown), entre otros.

Del mundo sindical asistieron Hugo Moyano (Camioneros), Hugo Yasky (CTA), Antonio Caló (Uom), Ricardo Pignanelli (Smata), Héctor Daer (Sanidad), Victor Santamaría (Suterh).