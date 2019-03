Nicole: “El hombre sólo acaricia al caballo para después montarlo”

Tras su nueva, y escandalosa separación de Matías Tasín, la modelo fue contundente con una frase picante

La foto que Nicole Neumann subió ayer a su cuenta de Instagram con una sugerente frase ¿para su ex?

A Nicole Neumann le soltaron la rienda y se puso como loca. Ya todo el mundo sabe que está separada de su último novio, Matías Tasín, y que ella, cuando la consultaron, no había dicho nada. “El que calla otorga”, pensaron muchos y tuvieron razón. Sobre todo, cuando se ve lo que salió a decir la top al día siguiente, es decir, ayer.

En medio de estas versiones, Nicole decidió romper el silencio y expresarse a través de las redes sociales. “Yo no tengo novio desde el 20 de febrero, por lo cual no le debo nada a nadie. ¡Ni nadie me debe nada a mí!”, fue lo primero que aclaró en Instagram Stories, para ponerle fecha a la ruptura.

Después, la blonda se refirió a los rumores de affaire entre su ex y la novia de Luis Miguel, Mollie Gould, que se dijeron durante su paso por el país: “Y dudo que alguien arriesgue así una relación con el Rey, ¿no? Pero si fue así, como diría J.B., ‘dejen co… a la gente tranquila, che’”.

A lo que Nicole se refería es a una vieja frase de Jimena Barón (la “JB” de su posteo), que había dicho cuando se le adjudicaban romances tras su separación del tenista Juan Martín del Potro. “Mi teléfono está enardecido, más que nunca. Mejor que nunca. Dejen de exponer mis tiroteos cuando estoy soltera porque me espantan a la gente. Pongo un like. Dejen co… tranquila a la gente”, había dicho en ese entonces la actriz y cantante... Que también es ex de Matías Tasín.

Sin dudas, lo más picante y contundente llegó un ratito después, cuando subió una foto muy erótica al lado de un simpático caballito.

La imagen, subida como “fija” a su perfil de Instagram, vino acompañada de una reflexión fuerte: “Caballo salvaje. No te confíes tanto de los halagos, recuerda que el hombre sólo acaricia al caballo para después montarlo”.

Hasta anoche, esa publicación de la modelo en la red social había cosechado más de 14 mil “me gusta”, en la red en la que tiene casi un millón y medio de seguidores.