Henry, el robot sexual que cambia el tamaño de su pene

Henry es la nueva creación de una empresa. Puede contar chistes, mantener una conversación y complacer sexualmente

Seamos realistas no es para nada una tarea fácil encontrar a un hombre confiable y divertido para tener relaciones sexuales y que a la vez sea romántico. Sin embargo, esto está por cambiar, eso sí solo si te atreves a hacerlo con una “maquina”.

La comunidad científica ha tenido grandes avances en la creación de robots sexuales y promete una experiencia realista.

Henry es alto, moreno, de ojos claros, con unos abdominales bien marcados y labios gruesos. Un galán de manual, y también un robot. Hablamos de la última creación de Sexbot de Realbotix, la compañía hermana de la fabricante de muñecas sexuales RealDoll.

Henry es un robot hiperrealistas y carísimo. Tiene ojos verdes, es delgado y parece haber pasado por el gimnasio para robots antes de salir a la venta. Además, tiene otra virtud de la que ningún hombre de carne y hueso podría jactarse: un pene regulable.

Bajo las sábanas, Henry sería capaz de tener un “desempeño sexual sobrehumano”, según su creador.

El tamaño del pene es regulable: si la interesada o el interesado lo prefiere grande, pequeño o mediano, puede elegir, o bien si es de los/las que creen que en la variedad está el gusto, puede variarlo de un encuentro al otro.

De acuerdo con el Daily Mail, Henry mide 1,82 metros, está dotado con un paquete que ofrece seis diferentes modelos de pene y además, podés hacer que diga lo que quieras gracias a una app que viene en el combo.

Está programado para recitar poesía, así como las letras de tus canciones favoritas, contar chistes y darte la bienvenida a casa.

Los creadores se han enfocado más en la necesidad de compañía que en la de mantener relaciones sexuales.

“Las mujeres tienen los mismos problemas de soledad que los hombres”, dijo al Daily Mail Matt McMullen, director de Realbotix.

En 2017, su compañía lanzó Harmony, la contraparte femenina de Henry. “La gente llama a nuestros productos muñecos sexuales, pero en realidad son muñecos de compañía”, dijo McMullen.

Pero no todo podía ser gloria. Para hacerte con este compañero tendrás que desembolsar entre 9.000 y 12.000 euros, dependiendo cómo lo quieras personalizar, unos $565.ooo al cambio actual.

EL NUEVO SEXO

El futuro del amor parece muy prometedor. Habrá infinidad de nuevas formas de encontrar una pareja, aunque no siempre una tradicional. Recientemente, muchas opciones diferentes - aplicaciones, hologramas e incluso robots sexuales - han aparecido en el mercado.

Las tecnologías sexuales ya están disponibles para que todos las disfruten. Y la llamada digisexualidad -atracción sexual hacia los sexbots u otras situaciones sexuales tecnológicamente mejoradas- se está volviendo cada vez más popular, según los expertos. Por lo tanto, celebrar el Día de San Valentín con una pareja de androides se convertiría, tal vez, en algo normal en un abrir y cerrar de ojos.

Aunque no cita cifras específicas, un estudio publicado a finales de 2017 en la revista Sexual and Relationship Therapy reveló que la integración de las tecnologías sexuales en nuestras vidas no hará más que aumentar.

“La industria de la tecnología sexual ha ido en aumento en los últimos años y el uso de robots sexuales artificialmente inteligentes ya no es ciencia ficción. Estos robots han sido desarrollados para ser cada vez más similares a los humanos, especialmente a las mujeres”, explicó Federica Facchin, profesora de la Universidad Católica de Milán, quien realizó estudios sobre robots sexuales.

Aunque hay muchas maneras de ejercer la llamada digisexualidad -desde la inteligencia artificial hasta los hologramas-, los robots sexuales son los que atraen más la atención de los usuarios y las empresas. Los especialistas también han mostrado interés en investigar cómo los cyborgs afectan la salud sexual de los seres humanos.

Actualmente pocas empresas desarrollan y venden robots sexuales. La más popular de ellas es Realbotix, cuyo fundador, Matt McMullen, pasó de hacer muñecas sexuales realistas a desarrollar robots sexuales.

“Hacemos robots masculinos y femeninos. La principal diferencia entre los robots y una muñeca inanimada es la integración de la inteligencia artificial que le permite comunicarse y reaccionar tanto sexualmente como no sexualmente”, dijo a Metro.