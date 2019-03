Claudia, Dalma y Gianinna, furiosas: “Faltan 3 para el equipo de 11”

| Publicado en Edición Impresa

La expansión de la familia Maradona no le cayó nada bien a Dalma ni Gianinna, ya bastante enojadas con su papá por los juicios que inició a mamá Claudia. Para las chicas, además, el reconocimiento de Diego Jr. fue particularmente fuerte, ya que resultó evidencia de los malos comportamientos de Maradona durante su relación con Villafañe.

Claudia fue consultada ayer por varios medios, mientras sigue en litigio con Maradona: solucionado el tema de los inmuebles en Miami, la ex del Diez enfrentará la semana que viene un allanamiento por las famosas camisetas que ella guarda de su carrera. “Cada vez que parece que se terminan las causas, agregan algo para que sigan”, se quejó en el programa de Pamela David.

“Nadie piensa en que Dalma está por ser mamá, solo (piensan) en hacer daño”, lanzó Claudia, quien dijo que Diego “no es la persona que conocí para ser el padre de mis hijos. No entiendo la capacidad que tiene para decirte un día que te ama y al otro barbaridades, como le dice a las chicas”. Y Dalma se sumó al pedido. “¡Pero por favor!!!! Estoy a punto de parir, NO ME ENTRAN LOS CORPIÑOS, ¿y ustedes pretenden que piense en otra cosa??? ¡No puedo Juan Carlos, perdón Mabel pero ACÁ SE HABLA DE LO IMPORTANTE!”, dijo en Twitter.

Y también Gianinna se sumó a las críticas a su papá. “Ya no me sorprende nada. Me sorprende que sea algo mediático y que no se pueda resolver de otra manera, más si es desde el amor, y no su abogado en un programa de televisión”, tiró la más vocal del clan, quien, riéndose para no llorar, tiró en Instagram que “faltarían tres para el equipo de 11. ¡Tú puedes hacerlo!”.

El clan Maradona, una vez más, está revolucionado. Los nuevos tres descendientes empeoran la relación de Diego con Dalma y Gianinna. Y así, el deseo de Diego de pasar las fiestas con “todos mis hijos” parece cada vez más lejano, mientras la grieta interna se agiganta...