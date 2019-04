Scaloni, un accidente vial sin consecuencias graves y más cuestionamientos en la AFA

| Publicado en Edición Impresa

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, aseguró estar bien tras haber sido atropellado por un automóvil cuando iba en bicicleta en la ciudad española de Palma de Mallorca, aunque se mostró molesto por quienes magnificaron las consecuencias del accidente. “Venía en la bici y lo choqué. Me abrí un poquito la cabeza y nada mas. Me pusieron puntos y estoy yendo para casa, no pasa nada, estoy bien....pero hay gente muy mala”, dijo en una breve declaración al canal TyC Sports en alusión a quienes señalaron en algunos medios que estaba en “grave estado”.

Eso sí, el accidente y el lugar en que se dio, a miles de kilómetros de nuestro país, pusieron de relieve públicamente lo que en AFA se venía marcando internamente: no les gusta que el entrenado de la Selección Nacional no esté afincado en nuestro país. Si bien todos en AFA saben que vive en España con su familia y que va y viene a nuestro país, en calle Viamonte pretenden más horas presenciales en el predio de Ezeiza. De hecho, en teoría tenía pautada una reunión con César Menotti, el Director de Selecciones, que debía celebrarse el pasado lunes.

SÓLO UN PAR DE HORAS INTERNADO

Scaloni, quien permaneció un par de horas internado en el hospital Universitario Son Espases, de Mallorca, informó sobre su situación en su cuenta de la red social Twitter, donde dio “muchísimas gracias por los mensajes recibidos” e indicó que recibió “un par de puntos y a casa”.

El técnico acompañó ese mensaje con una foto que muestra las heridas que le causó el accidente y que no revisten gravedad.

La necesidad de Scaloni, nacido en Pujato, Santa Fe, hace 40 años, por quitarle trascendencia al hecho se debe a que las primeras informaciones brindadas por los medios hablaban de un estadio de “gravedad” del entrenador.

El entrenador de @Argentina, Lionel Scaloni, sufrió hoy un accidente sin gravedad mientras conducía su bicicleta. Actualmente se encuentra camino a su domicilio tras el alta médica. pic.twitter.com/gm8VDg7w4y — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 9 de abril de 2019

Muchísimas gracias por los mensajes recibidos,un par de puntos y a casa! Gracias a todos 🙏 pic.twitter.com/LMJ3jfa6Zp — Lionel Scaloni (@lioscaloni) 9 de abril de 2019

Las informaciones de medios españoles aseguraron que el accidente ocurrió cuando Scaloni se trasladaba en su bicicleta y fue golpeado por un vehículo que dio marcha atrás y lo hizo caer al piso y golpearse la cara y los brazos con el cordón de la vereda.

Los médicos constataron que no tenía lesiones de gravedad, por lo que le dieron el alta un par de horas después del accidente, ocurrido a las 10 de ayer de España (las 6 de la Argentina), según corroboró la AFA.

Scaloni vive con su familia en Palma de Mallorca, donde jugó entre 2008 y 2009 en el equipo local de Liga española. La carrera futbolística de Scaloni se desarrolló en Newell’s Old Boys (1994-1996); Estudiantes (1996-1998); Deportivo de La Coruña (España) (1998-2006); West Ham United (Inglaterra) (2006); Racing de Santander (España) (2006-2007); ; Mallorca (España) (2008-2009); Lazio (Italia) (2007-2008 y 2009-2013) y Atalanta (Italia) (2013-2015). El DT se prepara para la Copa América de Brasil.