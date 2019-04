Sigue la polémica por el traslado de un obispo de Nicaragua a Roma

El papa Francisco decidió trasladar a Roma por tiempo indefinido a un obispo auxiliar de Managua, muy crítico del gobierno de Daniel Ortega, luego de que el religioso recibiera una comunicación de la embajada de Estados en Nicaragua en la que se le advirtió de un plan para asesinarlo.

La información sobre el traslado fue dada por el obispo Silvio Báez, en una conferencia de prensa.

“Yo no he pedido salir, he sido llamado por el Santo Padre. Esta decisión de que yo abandone Nicaragua es una responsabilidad del Santo Padre”, dijo Báez, citado por La Prensa de Nicaragua.

"No abandono al pueblo de Dios, donde vaya lo llevaré en mi corazón de pastor. No me voy a desatender de Nicaragua", añadió.

Báez critica con dureza las políticas de Ortega y la fuerza de sus cuestionamientos aumentó tras la crisis que estalló en abril de 2018, con violentas protestas en las que murieron cintos de personas.

Los seguidores de Ortega, incluso, lanzaron una campaña en su contra que incluyó una recomendación a los empleados estatales para que firmen una carta dirigida a Franciso en la que se le pidió que remueva a Báez de sus funciones.

El pasado 3 de abril, la ex embajadora de Estados Unidos en Nicaragua Laura Dogu había afirmado que existió un plan para asesinar al obispo Báez, aunque sin dar más detalles del caso.

"Yo recibí una llamada a las 11 de una noche. Ya estaba en la cama y me dijeron que tenían plena certeza de que había un plan para asesinarme. Me dijeron donde podía ser, como andaban vestidos y que tomara mis precauciones", relató hoy Báez.

Añadió que "es verdad que la embajada de los Estados Unidos me lo comunicó, y con un nivel de alta certeza, yo se lo comuniqué al cardenal y a la Conferencia Episcopal".