Tottenham Hostpur, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino y con el juvenil zaguero Juan Foyth de titular, venció hoy al Huddersfield por 4-0 como local en un partido válido por la fecha 33 de la inglesa Premier League.

Los goles de los "Spurs" fueron anotados por el keniata Victor Wanyama a los 24 minutos del primer tiempo, y por el brasileño Lucas, la gran figura del partido, en tres ocasiones, a los 27 de la etapa inicial y a los 42 y 45 de la segunda, según informó el sitio SoccerWay.

Pochettino, nacido en Murphy, Santa Fe, incluyó a Foyth (ex Estudiantes de La Plata) como titular y lo mantuvo todo el partido, mientras que en el banco de suplentes estuvo el arquero argentino Paulo Gazzaniga, y no fue convocado su compatriota Erik Lamela (ex River).

Con la victoria, el Tottenham se afianzó en el tercer puesto con 67 puntos, detrás del Liverpool (82) y el Manchester City (80). Más tarde jugarán Brighton-Bournemouth; Burnley-Cardiff; Fulham-Everton; Southampton-Wolves y Manchester United-West Ham. Mañana completarán Crystal-Palace-Manchester City y Liverpool-Chelsea.