“Hago lo que quiero, nadie controla”: qué hay detrás de las muertes en el tránsito

Expertos dicen que se actúa en la vía pública como si fuese privada porque en la sociedad prima el derecho individual sobre el colectivo

La muerte de un niño de 6 años que iba junto con su padre y dos hermanitos en una moto, todos sin casco, volvió a poner sobre el tapete una problemática que los especialistas ya definen como un “flagelo”, la inseguridad vial. Las cifras de muertos y heridos sigue impactando. Día tras día. Pero, ¿qué hay detrás de esos números escalofriantes? ¿Quién controla las calles? ¿O nadie lo hace (bien)? ¿Qué está fallando (y mucho)?

Sin pretender hacer un abordaje integral de una cuestión tan compleja, este diario dialogó con la presidenta de Activvas (asociación civil contra la violencia vial), Ema Cibotti.

Desde Grecia, donde asiste a un congreso internacional sobre la temática, y consultada sobre si existe en nuestra sociedad noción de riesgo vial, dijo que “efectivamente, no hay noción de riesgo vial en la comunidad. ¿Por qué? Tenemos clara conciencia de nuestros derechos individuales. Pero no tenemos todavía una conciencia comunitaria sobre los derechos que nos asisten como sujetos colectivos. Nos comportamos en la vía pública como si no fuese pública. No tenemos aún una noción cabal de lo que es el derecho de todos, el derecho público, que no es en absoluto la suma de los derechos individuales. Es otro tipo de construcción, que no hemos desarrollado. ¿Por qué no puedo ir a la velocidad que quiero? Porque no estoy solo en la vía, porque tengo la obligación de pensar en los demás. Llegar a eso implica una construcción de civismo puro. Y estamos en pañales”, puntualizó.

Hace unos días se publicó en este medio el proyecto para profundizar las penas a quienes van en moto sin casco. Se propone quitar el rodado. “No extraña que la primera reacción sea ‘yo puedo ir como quiero’, en una sociedad donde prevalece el pensar en el derecho individual”, opinó la titular de la ONG, a raíz de los mensajes que en ese sentido escribieron muchos lectores. Y aclaró: “Pensar primero en los otros también es pensar primero en la familia”.

Control-sanción

¿Quién controla las calles? “Desde ya que la culpa es de quien causa el daño, pero la responsabilidad es de las autoridades. Y sería muy importante que la Municipalidad se despierte de una buena vez y escuche lo que está pasando con su sociedad”, dijo, y subrayó: “El control por sí solo no sirve. Debe formar parte de una secuencia virtuosa que incluye la prevención y la sanción. La ecuación control-sanción (efectiva) genera la prevención”.

Lo explicó: “Supongamos que el control se hace como corresponde y luego el juez no sanciona. Se desacredita el trabajo de control y se transmite la idea de que cada uno puede hacer lo que quiere. Además, si se genera la percepción (en la sociedad) de que el objetivo de los controles es recaudatorio, la multa es un elemento inservible”.

“Por ejemplo -continuó-, en los países del norte de Europa, donde la siniestralidad es casi igual a cero, las multas por exceso de velocidad siguen el principio de la lógica retributiva. Se multa de acuerdo al tipo de auto. Y puedo asegurar que si el dueño de un Mustang es multado, se queda sin ganas de pisar el acelerador, porque las multas son, literalmente, millonarias”, comentó.

Ema Cibotti se refirió a la importancia del entorno. “Hay entornos poco amigables, que invitan a transgredir. Falta de señalización, calles mal demarcadas, vías que se toman como rápidas (cuando no lo son) por falta de elementos para ralentizar a los vehículos, sendas peatonales borradas. Está demostrado que un entorno cuidado desalienta la transgresión”, apuntó, e hizo fuerte hincapié en que “no se puede apelar al tema presupuestario para justificar la falta de obras, porque estas requieren de una inversión mínima”, remarcó.

Moto versus transporte público

“En los países subdesarrollados, como los latinoamericanos, asiáticos, africanos, e incluso en algunos de Europa del este, los niños en moto son paisaje cotidiano”, aseveró, cuando se le preguntó por el accidente fatal del nene platense de 6 años y la extensión de esa costumbre en nuestra región.

La titular de Activva puso la cuestión en contexto social. “Allí donde la brecha social es grande, donde impera la desigualdad, la moto, económicamente accesible, aparece como el sustituto a un sistema de transporte público decididamente malo. La necesidad de transitar con cierta comodidad y de controlar los tiempos para llevar a los chicos a la escuela, ir al trabajo, de ahí llegar quizás a otro empleo y demás, convierte a la moto en un elemento que suple a ese micro que viene cuando quiere”, describió.

Y reflexionó: “La cuestión social no se resuelve de un día para el otro. Pero, en el mientras tanto, las autoridades tienen la obligación de mejorar lo que está a su alcance”, finalizó.

En tanto, desde Control Ciudadano municipal se informó que “se hacen controles diarios en 14 puntos diferentes y hay operativos especiales en las escuelas”.